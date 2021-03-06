احدث الأخبار

الرياض.. الإطاحة بـ 9 أشخاص سرقوا قواطع نحاسية ومواد كهربائية من محطات كهرباء ومبان تحت الإنشاء
أبرز المواد
 الصحة : نتوسع في تدشين المزيد من مراكز لقاح كورونا ونحث الجميع على المبادرة بالتطعيم
أبرز المواد
 40 ألف مستفيد من خدمات “نور” في فبراير
المنطقة الشرقية
 بعد قرار عدم تمديد الإجراءات الاحترازية.. “الخطوط السعودية” تكشف حقيقة رفع قيود السفر
أبرز المواد
 أمير مكة يدشن غدا مشروع الربط الالكتروني بين جهات المنطقة.. الأول من نوعه في المملكة
أبرز المواد
 الشرقية.. إغلاق 10 مُنشآت مخالفة للإجراءات الاحترازية وتحرير 14 مخالفة في الأسواق
المنطقة الشرقية
 بوكيتينو يكشف مستقبل مبابي مع سان جرمان.. وتطورات إصابة نيمار
أبرز المواد
 ضبط ٧ أطنان بيض فاسد قبل توزيعه في الدمام
أبرز المواد
 الصحة⁩: تسجيل 382 حالة إصابة بكورونا و 5 حالات وفيات
أبرز المواد
 رئيس الوزراء الباكستاني عمران خان يفوز بتصويت الثقة
أبرز المواد
 إغلاق 6 مساجد في 4 مناطق بعد ثبوت 6 حالات كورونا بين صفوف المصلين
أبرز المواد
 رئيس اتحاد السيارات يطمئن على صحة يزيد الراجحي ومساعده بعد تعرضهما لحادث في رالي الشرقية
أبرز المواد
الرياض.. الإطاحة بـ 9 أشخاص سرقوا قواطع نحاسية ومواد كهربائية من محطات كهرباء ومبان تحت الإنشاء

الرياض.. الإطاحة بـ 9 أشخاص سرقوا قواطع نحاسية ومواد كهربائية من محطات كهرباء ومبان تحت الإنشاء

أبرز المواد
الصحة : نتوسع في تدشين المزيد من مراكز لقاح كورونا ونحث الجميع على المبادرة بالتطعيم

الصحة : نتوسع في تدشين المزيد من مراكز لقاح كورونا ونحث الجميع على المبادرة بالتطعيم

أبرز المواد
40 ألف مستفيد من خدمات “نور” في فبراير

40 ألف مستفيد من خدمات “نور” في فبراير

المنطقة الشرقية
بعد قرار عدم تمديد الإجراءات الاحترازية.. “الخطوط السعودية” تكشف حقيقة رفع قيود السفر

بعد قرار عدم تمديد الإجراءات الاحترازية.. “الخطوط السعودية” تكشف حقيقة رفع قيود السفر

أبرز المواد

الرياض.. الإطاحة بـ 9 أشخاص سرقوا قواطع نحاسية ومواد كهربائية من محطات كهرباء ومبان تحت الإنشاء

الرياض.. الإطاحة بـ 9 أشخاص سرقوا قواطع نحاسية ومواد كهربائية من محطات كهرباء ومبان تحت الإنشاء
http://almnatiq.net/?p=957902
المناطق - الرياض

صَرّح المُتحدث الإعلامي لشرطة منطقة الرياض الرائد خالد الكريديس، بأن المتابعة الأمنية لمكافحة جرائم الاعتداء على الأموال وتعقب مرتكبيها، أسفرت – بفضل الله – عن تمكن الجهة المختصة بشرطة المنطقة من القبض على (8) مقيمين من الجنسية الباكستانية ومقيم من الجنسية الهندية، في العقدين الثاني والثالث من العمر، ارتكبوا عددًا من الجرائم، بذات النمط والسلوك الإجرامي، تمثلت بسرقة القواطع النحاسية والمواد الكهربائية من محطات توزيع الكهرباء ومبانٍ تحت الإنشاء، حيث بلغت قيمة المسروقات (1,050,000) ريال، وجرى إيقافهم واتخذت بحقهم كافة الإجراءات النظامية الأولية، وإحالتهم إلى النيابة العامة.

روابط ذات صلة

الصحة : نتوسع في تدشين المزيد من مراكز لقاح كورونا ونحث الجميع على المبادرة بالتطعيم

الصحة : نتوسع في تدشين المزيد من مراكز لقاح كورونا ونحث الجميع على المبادرة بالتطعيم
بعد قرار عدم تمديد الإجراءات الاحترازية.. “الخطوط السعودية” تكشف حقيقة رفع قيود السفر

بعد قرار عدم تمديد الإجراءات الاحترازية.. “الخطوط السعودية” تكشف حقيقة رفع قيود السفر
أمير مكة يدشن غدا مشروع الربط الالكتروني بين جهات المنطقة.. الأول من نوعه في المملكة

أمير مكة يدشن غدا مشروع الربط الالكتروني بين جهات المنطقة.. الأول من نوعه في المملكة

التعليقات (٠) اضف تعليق

اضف تعليق

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه. الحقول المطلوبه عليها علامة *

You may use these HTML tags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

*