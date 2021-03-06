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بعد قرار عدم تمديد الإجراءات الاحترازية.. “الخطوط السعودية” تكشف حقيقة رفع قيود السفر

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بعد قرار عدم تمديد الإجراءات الاحترازية.. “الخطوط السعودية” تكشف حقيقة رفع قيود السفر

بعد قرار عدم تمديد الإجراءات الاحترازية.. “الخطوط السعودية” تكشف حقيقة رفع قيود السفر
http://almnatiq.net/?p=957903
المناطق - الرياض

أوضحت الخطوط الجوية السعودية حقيقة رفع قيود السفر عن الرحلات الجوية، بعد قرار وزارة الداخلية عدم تمديد العمل بالإجراءات الاحترازية اعتبارًا من الأحد المقبل.

وتلقت الخطوط استفسارا من أحد راغبي السفر جاء فيه: بعد قرار إيقاف تعليق العمل بالاحترازات بداية من يوم غد الأحد، هل سيكون مسموح السفر والدخول الي المملكة للقادمين من الإمارات؟

وردت الخطوط السعودية بقولها: في حال تم تأكيد موعد رفع قيود السفر عن الرحلات الدولية من قبل الجهات المختصة ، سيتم الإعلان عن ذلك عبر موقعنا الرسمي وقنوات التواصل الإجتماعي الخاصة بنا.

وصرح مصدر مسؤول في وزارة الداخلية أنه تقرر عدم تمديد العمل بالإجراءات الاحترازية الواردة في البيانين المشار إليهما المتعلقة بإيقاف جميع الأنشطة والفعاليات الترفيهية، وإغلاق دور السينما والمراكز الترفيهية الداخلية، وأماكن الألعاب الداخلية المستقلة، أو الموجودة في المطاعم ومراكز التسوق، ونحوها والصالات المراكز الرياضية، وتقديم خدمات الطلبات الداخلية في المطاعم والمقاهي وما في حكمها، وذلك اعتبارًا من يوم الاحد 23 رجب 1442هـ الموافق 7 مارس 2021م، باستثناء الإجراءات التالية:

1) استمرار إيقاف المناسبات والحفلات كافة؛ ويشمل ذلك حفلات الزواج، واجتماعات الشركات وما في حكمها، وذلك في قاعات الحفلات وصالات الأفراح المستقلة أو التابعة للفنادق، وكذلك في الاستراحات والمخيمات التي تستخدم لتلك الأغراض، وذلك حتى إشعار آخر.

2) بقاء الحد الأقصى للتجمعات البشرية في المناسبات الاجتماعية عند (20) شخصاً.

وشدّد المصدر على ضرورة التزام الجميع بتلك الإجراءات، بما فيها استمرار توزيع الصلوات على الجنائز في المقابر على جميع أوقات اليوم، وعدم التهاون في تطبيق الإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية والبروتوكولات المعتمدة للأنشطة كافة، وذلك للمحافظة على الصحة العامة للمجتمع، وحماية المكتسبات التي تحققت خلال الفترة الماضية على جميع المستويات.

وأكد أنه ستتم زيادة حملات التفتيش خلال المرحلة القادمة، للتأكد من التزام جميع الأفراد والمنشآت بالإجراءات الاحترازية، وتوقيع الغرامات على المخالفين.

وأوضح المصدر أن جميع الإجراءات الاحترازية تخضع للتقييم المستمر من قبل الجهات المختصة، وذلك بحسب تطورات الوضع الوبائي.

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