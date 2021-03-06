40 ألف مستفيد من خدمات “نور” في فبراير

الدمام - المناطق

استفاد أكثر من 40 ألف شخص من خدمات جمعية الدعوة والإرشاد وتوعية الجاليات بغرب الدمام “نور” خلال الشهر الماضي فبراير 2021، والتي احتوت على العديد من المناشط المختلفة من محاضرات ودروس ودعوة إلكترونية وتوعية الجاليات من جنسيات مختلفة كما شهدت دخول 5 أشخاص للدين الإسلامي الحنيف منهم شخص من الجنسية الأمريكية .

وقال المدير التنفيذي لجمعية الدعوة والإرشاد وتوعية الجاليات بغرب الدمام “نور” أ.ناصر بن شاكر الحميدان: “استهدفنا في شهر فبراير الماضي عدد من المبادرات الافتراضية عبر وسائل التواصل الاجتماعي للجمعية في قسم الجاليات والتي تساهم في التعريف بالإسلام وترسيخ العقيدة الصحيحة لدى الجاليات و تأهيل الدعاة وطلبة العلم والأئمة وتفعيل دور المساجد من خلال تنفيذ (520) برنامجاً منها الدروس في القرآن الكريم و الحديث النبوي والعقيدة الإسلامية ومحاضرات وكلمات وحلقات القرآن الكريم والتفاعل مع وسائل التواصل والإجابة على التساؤلات المختلفة للجاليات للمسلم الأصيل بخلاف دعوة غير المسلمين من خلال القصص وعرض محاسن الإسلام وقصص للمسلمين حديثي الإسلام ورعاية السائقين وتوعية الخادمات .

وأضاف الحميدان أن قسم الدعوة أقام (19) برنامجا تنوع بين المحاضرات والكلمات التي تشرف عليها وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد من خلال برامج نشر السنة والتحذير من البدع خلال شهر رجب والتعريف المسلمين بحقوق الله عليهم ،بالإضافة إلى المصلى المتنقل الذي يتواجد في كورنيش الدمام خلال العطل الأسبوعية والذي استفاد منه أكثر من 955 مستفيد .

وأفاد الحميدان إلى أن الجمعية واكبت الإجراءات والاحترازات التي اتخذتها قطاعات الدولة، لمواجهة فايروس كورونا، من خلال تعزيز نشاطاتها التوعوية للمستفيدين من برامجها، وبيَّن أن الجمعية استكملت تجهيزاتها من خلال الإعداد المبكر لبرامجها ومشاريعها الخيرية التي تنفذها في شهر رمضان المبارك القادم.