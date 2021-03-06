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السعوديون أكثر الشعوب ثقة في حكومة بلادهم

السعوديون أكثر الشعوب ثقة في حكومة بلادهم
http://almnatiq.net/?p=957912

أشار تقرير إحصائي حديث إلى أن الشعب السعودي هوأكثر الشعوب ثقة في حكومة بلاده، بناء على دراسة مسحية أجريت على شعوب 28 دولة في كافة قارات العالم من بينها أمريكا واليابان وروسيا وإنجلترا.

وأوضحت الدراسة التي قامت بها إحدى شركات العلاقات العامة والاتصال في أمريكا أن السعوديين هم الأكثر ثقة في حكومتهم وقراراتها وأنظمتها بشكل عام بمعدل رضى عال جدا، ويأتي بعدهم الصينيون ثم الإماراتيون.

وكشفت الدراسة أن 9 دول من بين عينة المسح حققت شعوبها معدلات ثقة عالية في حكومتها، جاءت المملكة العربية السعودية في أولها وأن 9 دول أخرى جاءت معدلات ثقة شعوبها فيها متذبذبة وسجلت أقل من 59٪؜ في حين جاءت 13 دولة بنسب ثقة متدنية راوحت بين 24٪؜ و48٪ ؜، وعكست الدراسة بوضوح واقع القرارات والأنظمة التي أقرتها الحكومة السعودية مؤخرا قبل وأثناء أزمة كورونا سواء في معالجة الأزمة التي ألمت بالعالم كافة وقت الجائحة أو قبل ذلك في ما يخص إقرار وتعديل الكثير من القوانين والانظمة وحماية المواطنين وحفظ حقوقهم.

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