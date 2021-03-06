حساب المواطن يحدد موعد صرف الدعم للدفعة الجديدة

المناطق- الرياض

حدد برنامج “حساب المواطن”، موعد صرف الدعم للدفعة الجديدة، المستحقة عن شهر مارس، وذلك بعد صدور نتائج الأهلية.

جاء ذلك في رد على سؤال مستفيدة قالت فيه: “وصلتني اليوم رسالة إني مؤهلة في حساب المواطن، فمتى ينزل الدعم؟

ورد برنامج حساب المواطن بقوله: “في حال صدرت لك نتيجة الأهلية مؤهل، بتاريخ 27/2/2021 وانطبقت عليك معايير الاستحقاق سيشملك الدعم بتاريخ 10 مارس.

وأضاف حساب المواطن “لمعرفة قيمة الاستحقاق في حساب المواطن بإمكانك استخدام حاسبة الدعم التقديرية ⁦http://portal.ca.gov.sa،

تفاصيل الدعم للدفعة السابقة

وفي وقت سابق، أودع برنامج حساب المواطن 1.9 مليار ريال مخصص دعم شهر فبراير للمستفيدين المكتملة طلباتهم، حيث بلغ عدد المستفيدين المستوفين لمعايير الاستحقاق في الدفعة التاسعة والثلاثين 10.7 ملايين مستفيد.

وأوضح برنامج حساب المواطن أن إجمالي التعويضات المدفوعة بأثر رجعي عن الدفعة السابقة بلغ حوالي 13 مليون ريال، ليصبح إجمالي ما دفعـه البرنامـج للمستفيدين منذ انطلاقته أكثر من 90 مليار ريال منها 667 مليـون ريال تعويضات عن دفعـات سابقة.

متوسط دعم الأسرة الواحدة

وقال المتحدث الرسمي لبرنامج حساب المواطن، سلطان القحطاني: إن 78% من المستفيدين تحصلوا على الدعم في هذه الدفعة، وبلغ متوسط دعم الأسرة الواحدة 1048 ريالاً، فيما بلغ عدد أرباب الأسر أكثر من 2.1 مليون رب أسرة مشكلين ما نسبته 92% بينما بلغ عدد التابعين أكثر من 8.4 ملايين مستفيد، وبلغ عدد المستقلين المستوفين لمعايير الاستحقاق أكثر من 183 ألف مستفيد، مشكلين 8% من إجمالي المستفيدين الرئيسيين.

وأشار القحطاني إلى أن نسبة أرباب الأسر بلغ 92% أما ربَّات الأسر فقد بلغت نسبتهن 8%، بينما بلغت نسبة الإناث المستقلات 42% وشكل الذكـور المستقلون 58%، موضحًا أن 86% من إجمالي المستقلين تحصلوا على الاستحقاق الكامل فيما حصل 14% على الاستحقاق الجزئي والأدنى.‎