احدث الأخبار

فتوى للأزهر: جميع لقاحات كورونا لا تفطر الصائم
أبرز المواد
 «الحرس الوطني» تعلن وظائف شاغرة وتكشف موعد وشروط التقديم
حساب المواطن يحدد موعد صرف الدعم للدفعة الجديدة
أبرز المواد
 المملكة تستنكر الهجوم الإرهابي على مطعم في العاصمة الصومالية
أبرز المواد
 «الموارد البشرية»: مستمرون في تكثيف الرقابة والحملات التفتيشية على المنشآت
أبرز المواد
 «الشورى» يناقش تعديل مقترح على نظامي التقاعد المدني والعسكري
منوعات
 السعوديون أكثر الشعوب ثقة في حكومة بلادهم
أبرز المواد
 “فيسبوك” متهم بالتمييز ضد السود.. ووكالة أمريكية تُجري تحقيقًا منهجيًّا
أبرز المواد
 الرياض.. الإطاحة بـ 9 أشخاص سرقوا قواطع نحاسية ومواد كهربائية من محطات كهرباء ومبان تحت الإنشاء
أبرز المواد
 الصحة : نتوسع في تدشين المزيد من مراكز لقاح كورونا ونحث الجميع على المبادرة بالتطعيم
أبرز المواد
 40 ألف مستفيد من خدمات “نور” في فبراير
المنطقة الشرقية
 بعد قرار عدم تمديد الإجراءات الاحترازية.. “الخطوط السعودية” تكشف حقيقة رفع قيود السفر
أبرز المواد
فتوى للأزهر: جميع لقاحات كورونا لا تفطر الصائم

فتوى للأزهر: جميع لقاحات كورونا لا تفطر الصائم

أبرز المواد
«الحرس الوطني» تعلن وظائف شاغرة وتكشف موعد وشروط التقديم

«الحرس الوطني» تعلن وظائف شاغرة وتكشف موعد وشروط التقديم
حساب المواطن يحدد موعد صرف الدعم للدفعة الجديدة

حساب المواطن يحدد موعد صرف الدعم للدفعة الجديدة

أبرز المواد
المملكة تستنكر الهجوم الإرهابي على مطعم في العاصمة الصومالية

المملكة تستنكر الهجوم الإرهابي على مطعم في العاصمة الصومالية

أبرز المواد

فتوى للأزهر: جميع لقاحات كورونا لا تفطر الصائم

فتوى للأزهر: جميع لقاحات كورونا لا تفطر الصائم
http://almnatiq.net/?p=957925
المناطق- الرياض

أكد مركز الأزهر العالمي للفتوى الإلكترونية، أن جميع لقاحات كورونا التي أنتجتها الشركات العالمية، والتي تعمل عن طريق حقن جزء من شفرة الفيروس الجينية في الجسم؛ لا تفطر الصائم.

وطبقًا لوسائل إعلام مصرية محلية، أوضح مركز الأزهر العالمي للفتوى، أن “اللقاحات والتطعيمات بهذا الشكل ليست أكلًا ولا شربًا، ولا هي في معناهما، كما أن تعاطيها يكون عن طريق الحقن بالإبرة في الوريد أو العضل (العضد، أو الفخذ، أو رأس الألية)، أو في أي موضع من مواضع ظاهر البدن؛ ليس من المنفذ الطبيعي المعتاد كالفم والأنف المفتوحان ظاهرًا؛ لا يُفطر الصائم بها”؛ مشيرًا إلى أن “شرط نقض الصوم، أن يصل الداخل إلى الجوف من منفذ طبيعي مفتوح ظاهر حسًّا، لا من منفذ غير معتاد كالمسام والأوردة التي ليست منفذًا منفتحًا، لا عرفًا ولا عادة”.

وأكد أن “تعاطي هذا اللقاح في نهار رمضان، عن طريق الحقن بالإبرة في الذراع (العضد) لا يفطر به الصائم؛ لأنه دخل بدنه عن طريق الجلد، والجلد ليس منفذًا للجوف، وإن كان الأوْلى تأخير تعاطي اللقاح لما بعد الإفطار؛ لما قد يحتاج إليه الإنسان من تغذية أو علاج بعد التطعيم”.

روابط ذات صلة

حساب المواطن يحدد موعد صرف الدعم للدفعة الجديدة

حساب المواطن يحدد موعد صرف الدعم للدفعة الجديدة
المملكة تستنكر الهجوم الإرهابي على مطعم في العاصمة الصومالية

المملكة تستنكر الهجوم الإرهابي على مطعم في العاصمة الصومالية
«الموارد البشرية»: مستمرون في تكثيف الرقابة والحملات التفتيشية على المنشآت

«الموارد البشرية»: مستمرون في تكثيف الرقابة والحملات التفتيشية على المنشآت

التعليقات (٠) اضف تعليق

اضف تعليق

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه. الحقول المطلوبه عليها علامة *

You may use these HTML tags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

*