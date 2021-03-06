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«الحرس الوطني» تعلن وظائف شاغرة وتكشف موعد وشروط التقديم
http://almnatiq.net/?p=957926
المناطق- الرياض

أعلنت وزارة الحرس الوطني، عن فتح باب القبول والتسجيل لعدد من الوظائف الشاغرة العسكرية تخصص (طاهٍ) لحملة شهادة الثانوية العامة، ومن لديه الشهادات والخبرة في المجال.

وأشار الإعلان إلى توافر مجموعة من الشروط في المتقدمين؛ هي أن يكون سعودي الأصل والمنشأ، إلا من نشأ مع والده أثناء خدمته خارج المملكة، وأن يكون حسن السيرة والسلوك، وغير محكوم عليه بالإدانة في جريمة مخلة بالشرف والأمانة، وأن يكون لائقًا طبيًّا للخدمة العسكرية، وألا يقل العمر عن 17 سنة، وألا يقل طوله عن 160 سم، وأن يقدم معادلة الشهادات الصادرة من خارج المملكة من وزارة التعليم مع إرفاق صورة الشهادة للمطابقة، وأن يكون لديه خبرة أو شهادة في مجال الطهي.

ولفت الإعلان إلى أن موعد التقديم يبدأ غدًا الأحد وينتهي الخميس المقبل.

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