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وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد بمنطقة نجران تنظم برنامج علمي لـ “فقه الأذان والإقامة”

وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد بمنطقة نجران تنظم برنامج علمي لـ “فقه الأذان والإقامة”

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وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد بمنطقة نجران تنظم برنامج علمي لـ “فقه الأذان والإقامة”

وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد بمنطقة نجران تنظم برنامج علمي لـ “فقه الأذان والإقامة”
http://almnatiq.net/?p=957937
المناطق_نجران

برعاية كريمة من معالي وزير الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد الشيخ الدكتور عبد اللطيف بن عبد العزيز آل الشيخ، ينظم فرع وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد بمنطقة نجران البرنامج العلمي (فقه الأذان والإقامة) والذي يأتي بالتعاون مع معهد الأئمة والخطباء، يشارك فيه فضيلة مدير عام فرع الوزارة بنجران وبعض دعاة الفرع الرسميين، ويستمر لمدة خمسة أيام من يوم الأحد الموافق ٢٣ – ٧ – ١٤٤٢ هـ (عن بعد) بواسطة تطبيق برنامج الزوم.
وقد أوضح فضيلة مدير فرع الوزارة بنجران الشيخ الدكتور/ عبدالرحمن بن سعد العصيمي، أن البرنامج موجه لمؤذني مساجد المنطقة عن بعد، ضمن برامج الوزارة لبيان أهمية عمل المؤذن ومسؤوليته، والتوعية بضرورة تقوية أواصر اللحمة والانتماء والولاء للوطن .
وتم التركيز في الموضوعات المطروحة على تأهيل المؤذنين من خلال تعريفهم على فقه الأذان والإقامة الشرعي، وإيضاح الحكمة من مشروعيتها وفضلها وبيان صفتها، وشروط صحتها، والتطرق إلى المسائل المهمة والمتعلقة بفقه الأذان والإقامة.
كما أوضح العصيمي أن اليوم الأخير تم تخصيصه لبيان الجانب الإداري مع الختام بامتحان الكتروني لقياس مدى الفائدة التي تحققت من البرنامج .

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