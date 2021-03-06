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إصابات “كورونا” في القارة الأفريقية تقترب لأربعة مليون

إصابات “كورونا” في القارة الأفريقية تقترب لأربعة مليون
http://almnatiq.net/?p=957950
المناطق - واس

ارتفعت حصيلة الإصابات جراء فيروس كورونا المستجد في دول القارة الأفريقية لتصل إلى 3945544 حالة.

وأوضح المركز الأفريقي للسيطرة على الأمراض والوقاية منها في بيان له اليوم أن إجمالي حالات الوفيات بلغ 105227 حالة، فيما تعافى نحو 3522230 حالة من الفيروس.

وأضاف أن منطقة جنوب أفريقيا تعد أكثر المناطق الأفريقية المتضررة بالفيروس، وتليها منطقة شمال أفريقيا.

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