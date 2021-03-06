عوائق ترابية على المدينة المنورة حتى الواحدة صباحًا

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أصدر المركز الوطني للأرصاد تنبيها بشأن حالة الطقس اليوم ، بمنطقة المدينة المنورة بمشيئة الله تضمنت عوائق ترابية تشمل تأثيراتها نشاطا في الرياح السطحية وتدنيا في مدى الرؤية .



وأوضح المركز أن الحالة التي تشمل المدينة المنورة ومحافظة الحناكية والمهد ووادي الفرع ، تبدأ من الساعة الـ 10 مساء وتستمر حتى الساعة الـ 1 صباحا .