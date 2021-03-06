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إغلاق مول بعد افتتاحه بساعتين في حائل لعدم تطبيقه اشتراطات “كورونا”

إغلاق مول بعد افتتاحه بساعتين في حائل لعدم تطبيقه اشتراطات “كورونا”
http://almnatiq.net/?p=957963
المناطق - حائل

أغلق مركز الأزمات بحائل وبمشاركة الجهات الرقابية الأعضاء فيه، أحد فروع مول تجاري، بمدينة حائل بعد افتتاحه بساعتين، وذلك لعدم تطبيق التدابير الاحترازية والإجراءات الوقائية ضد تفشي فيروس كورونا.

وكان المول قد أعلن عن افتتاح فرع له بمدينة حائل، وأعلن كذلك عن تخفيضات على كافة منتجاته بمناسبة الافتتاح، إلا أن تزاحم العملاء وعدم وضعه خطة لإدارة ذلك العدد نتج عنه دخول العملاء دون تطبيق التباعد بينهم داخل المول.

وبين مقطع فيديو جرى تداوله على مواقع التواصل تزاحم العملاء داخل المول.

وأبرز المول في بيان له: “أنه وبحسب التوجيهات الرسمية واشتراطات السلامة الوقائية ونتيجة مخالفة بعض العملاء للإجراءات الاحترازية والوقائية، تقرر إغلاق المول لفترة مؤقتة، وتوقيف كافة العروض والتخفيضات الحالية الخاصة بالافتتاح”.

يشار إلى أن قرار الإغلاق يأتي لضمان توفير بيئة آمنة للمتسوقين وفق اللوائح والأنظمة المعمول بها في وزارة الشؤون البلدية والقروية.

ويكثّف مركز الأزمات بمنطقة حائل جولاته الرقابية على المولات والأسواق والمحال المتعلقة أنشطتها بالصحة العامة.

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