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تركي آل الشيخ يعلن عودة فعاليات أوايسس الرياض

تركي آل الشيخ يعلن عودة فعاليات أوايسس الرياض
http://almnatiq.net/?p=957979
المناطق - الرياض

أوضح رئيس الهيئة العامة للترفيه، تركي آل الشيخ، أن فعاليات الترفيهية لأوايسس الرياض،عادت بعد توقف في الفترة السابقة بسبب الإجراءات الاحترازية التي اتخذتها وزارة الداخلية لمجابهة فيروس كورونا.

وبين آل الشيخ، اليوم السبت، أن الأشخاص الذين كانت لديهم حجوزات سابقة أثناء فترة الإجراءات يمكنهم إعادة جدولتها في الوقت المناسب لهم عبر الرقم 920003772.

ويُعد أوايسس أحدث مشروع ترفيهي فاخر في قلب الصحراء الداخلية بالمملكة، ويتضمن مجموعة متنوعة من الأنشطة الترفيهية، مثل الحفلات الموسيقية والتخييم التقليدي والمطاعم الراقية.

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