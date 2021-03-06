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“الصحة” تحث على أخذ لقاح كورونا عبر حملة “خذ الخطوة”

“الصحة” تحث على أخذ لقاح كورونا عبر حملة “خذ الخطوة”

أبرز المواد

“الصحة” تحث على أخذ لقاح كورونا عبر حملة “خذ الخطوة”

“الصحة” تحث على أخذ لقاح كورونا عبر حملة “خذ الخطوة”
http://almnatiq.net/?p=957986
المناطق - واس

أطلقت وزارة الصحة الحملة الوطنية التوعوية تحت شعار “خذ الخطوة” والتي تشارك فيها عدد من الجهات من القطاعات كافة، وتستهدف من خلالها حث أفراد المجتمع كافة من مواطنين ومقيمين على أهمية لقاح كورونا كوفيد 19 وتشجيعهم على المبادرة بالتسجيل للحصول على اللقاح حفاظاً على صحتهم وسلامتهم وسعياً للحد من انتشار هذا الفيروس.

وتتضمن الحملة عددًا من المنتجات التوعوية التي تؤكد على ضرورة التقيد بالإجراءات الاحترازية والتسجيل عبر تطبيق صحتي لأخذ اللقاح عبر مراكز اللقاح التي هيأتها وزارة الصحة في مختلف مناطق المملكة ، كما تُركز الحملة على التعريف بالدور الفاعل للقاح في حماية الشخص ومن يُحب من الإصابة بفيروس كورونا.

وتأتي هذه المبادرة تواصلاً للحملة التوعوية ضد فيروس (كورونا) كوفيد 19، والتي أطلقتها الوزارة منذ بدء انتشار الفيروس تحت عنوان (الوقاية من كورونا)؛ وتهدف من خلالها إلى توعية جميع أفراد المجتمع بمختلف شرائحهم وفئاتهم ضد فيروس كورونا ، وإرشادهم إلى السلوكيات التوعوية السليمة التي ستُسهم – بإذن الله – في الوقاية منه، والحد من انتشاره .

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