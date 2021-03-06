“اتحاد السيارات”: إلغاء الحفل الختامي لرالي الشرقية تويوتا الدولي

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أعلن الاتحاد السعودي للسيارات والدراجات النارية، اليوم السبت، إلغاء الحفل الختامي لبطولة رالي الشرقية تويوتا الدولي، اليوم على أن يقام المؤتمر الصحافي وتوزيع الجوائز في مقر السباق.

وفاز السائق السعودي، ياسر بن سعيدان، ببطولة سباق رالي الشرقية تويوتا الدولي 2021، وذلك بعد أن تمكن من الحفاظ على المركز الأول منذ البداية وحتى النهاية.

وشهد اليوم في سباق الرالي، مجموعة من الحوادث التي أدت لإصابة السائق السعودي يزيد الراجحي، ووفاة الدراج رياض الشمري إضافة لانسحاب مجموعة أخرى من المتسابقين.