جامعة الإمام عبدالرحمن تحدد موعد الاختبارات للمتقدمين على الوظائف الصحية

المناطق - الدمام - فتحيه العبدالله:

حددت جامعة الإمام عبدالرحمن بن فيصل يوم الاثنين الموافق ٢٤ رجب ١٤٤٢هـ، موعدا لإجراء الاختبار التحريري للمتقدمين للوظائف الصحية التي أعلنت عنها الجامعة سابقا.



وأفاد مدير عام العلاقات العامة والإعلام المتحدث الرسمي لجامعة الإمام عبدالرحمن بن فيصل المهندس طفيل اليوسف، بأن الجامعة ممثلة في عمادة الموارد البشرية تدعو المتقدمين للوظائف الصحية، لوظيفة طبيب مقيم تخصص باطنه ( أمراض قلب – أمراض معدية – كلى ) ووظيفة (أخصائي تمريض ) لإجراء الاختبار التحريري للمتقدمين والذي سيكون في مبنى العمادات المساندة بالمدينة الجامعية (D3) بالراكة، وذلك في تمام الساعة 9 صباحاً، بتاريخ 8/3/2021م .