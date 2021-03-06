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بـ 1.9 تريليون دولار.. مجلس الشيوخ الأمريكي يصادق على مشروع الإغاثة من “كورونا”

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بـ 1.9 تريليون دولار.. مجلس الشيوخ الأمريكي يصادق على مشروع الإغاثة من “كورونا”

بـ 1.9 تريليون دولار.. مجلس الشيوخ الأمريكي يصادق على مشروع الإغاثة من “كورونا”
http://almnatiq.net/?p=958038
المناطق - وكالات

صادق مجلس الشيوخ الأمريكي اليوم، على خطة الرئيس الأمريكي جو بايدن للإغاثة من فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) البالغة 1.9 تريليون دولار.

وتشمل الفاتورة النهائية للخطة 400 مليار دولار على شكل مدفوعات لمرة واحدة بقيمة 1400 دولار لمعظم الأمريكيين، و 300 دولار في الأسبوع في إعانات البطالة الممتدة لـ 9.5 مليون شخص طردوا من العمل في الأزمة، و 350 مليار دولار من المساعدات لحكومات الولايات والحكومات المحلية التي تسبب انتشار الوباء في إحداث فجوة في ميزانياتها.

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