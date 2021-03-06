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صحة بيشة: أكـثر من 51 ألف مستفيد من خدمات عيادات “تطمن”

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صحة بيشة: أكـثر من 51 ألف مستفيد من خدمات عيادات “تطمن”

صحة بيشة: أكـثر من 51 ألف مستفيد من خدمات عيادات “تطمن”
http://almnatiq.net/?p=958041
المناطق - عسير

قالت صحة بيشة إن إجمالي عدد المستفيدين من خدمات عيادات “تطمن” في بيشة بلغ (51707) مستفيدين، وذلك منذ بدء العمل بها وحتى الآن.

وبينت أن خدمات عيادة “تطمن” تُقدم من خلال “5” عيادات موزعة جغرافياً على محافظة بيشة وذلك في كل من “مركز صحي مخطط١ ٢٤ساعة، ومستشفى تبالة العام ومستشفى سبت العلاية العام ومستشفى تثليث العام ومستشفى وادي ترج العام.

يشار إلى أن عيادات “تطمن” مخصّصة لخدمة كل من يشعر بأعراض فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) المتمثلة في ارتفاع درجة الحرارة، وضيق في التنفس، والأعراض الأخري للفيروس، وهي متاحة للجميع من مواطنين ومقيمين أو مخالفي النظام.

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