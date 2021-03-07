أمير الجوف‬⁩ يوجه بعودة المخيمات العائلية مع تطبيق الإجراءات الاحترازية

المناطق - الجوف:

وجه صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن نواف بن عبدالعزيز أمير منطقة الجوف، بعودة المخيمات العائلية فقط مع التشديد بتطبيق كافة الإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية لمنع انتشار فيروس كورونا .

وقال وكيل إمارة المنطقة حسين بن محمد آل سلطان، إن توجيه أمير الجوف أكد على عودة المخيمات ذات الطابع العائلي فقط، وأن لا يتم استخدامها للمناسبات والحفلات كافة، مع تطبيق الحد الأقصى للتجمعات البشرية في المخيمات بما لا يزيد عن 20 شخصا وتفعيل تطبيق توكلنا.

وشدد آل سلطان على الجميع الالتزام بتلك الإجراءات، وعدم التهاون في تطبيق الإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية والبرتوكولات المعتمدة لذلك، من أجل المحافظة على الصحة العامة للمجتمع، وحماية المكتسبات التي تحققت خلال الفترة الماضية على جميع المستويات.

كما أكد أنه ستتم زيادة حملات التفتيش خلال المرحلة المقبلة، للتأكد من التزام الجميع بالإجراءات الاحترازية، وتوقيع الغرامات على المخالفين.