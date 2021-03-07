احدث الأخبار

ترامب يطالب بوقف استخدام اسمه لجمع التبرعات
أبرز المواد
 بيض المائدة.. فوائد هائلة لخسارة الوزن ومحاذير لفئات محددة
أبرز المواد
 إلغاء المتابعات.. الخلاف بين حمد الله و«النصر» ينتقل إلى «تويتر»
أبرز المواد
 فريق بحثي سعودي يبتكر مستخلصًا من “لبأ” الإبل والأبقار يعزز المناعة
أبرز المواد
 أمير مكة يدشن غدًا منصة الربط الإلكتروني بين جهات المنطقة الحكومية والأهلية
أبرز المواد
 الشؤون الإسلامية بالجوف تنظم سلسلة كلمات دعوية عن خطر الرشوة عبر البث المباشر
أبرز المواد
 أمير الجوف‬⁩ يوجه بعودة المخيمات العائلية مع تطبيق الإجراءات الاحترازية
أبرز المواد
 صحة بيشة: أكـثر من 51 ألف مستفيد من خدمات عيادات “تطمن”
أبرز المواد
 بـ 1.9 تريليون دولار.. مجلس الشيوخ الأمريكي يصادق على مشروع الإغاثة من “كورونا”
أبرز المواد
 أمريكا تسجل 67,484 إصابة جديدة بـ “كورونا”
أبرز المواد
 بالفيديو.. معلمة تنجح في إنقاذ تلميذة من لص خلال حصة دراسية عن بُعد في حائل
أبرز المواد
 جامعة الإمام عبدالرحمن تحدد موعد الاختبارات للمتقدمين على الوظائف الصحية
أبرز المواد
ترامب يطالب بوقف استخدام اسمه لجمع التبرعات

ترامب يطالب بوقف استخدام اسمه لجمع التبرعات

أبرز المواد
بيض المائدة.. فوائد هائلة لخسارة الوزن ومحاذير لفئات محددة

بيض المائدة.. فوائد هائلة لخسارة الوزن ومحاذير لفئات محددة

أبرز المواد
إلغاء المتابعات.. الخلاف بين حمد الله و«النصر» ينتقل إلى «تويتر»

إلغاء المتابعات.. الخلاف بين حمد الله و«النصر» ينتقل إلى «تويتر»

أبرز المواد
فريق بحثي سعودي يبتكر مستخلصًا من “لبأ” الإبل والأبقار يعزز المناعة

فريق بحثي سعودي يبتكر مستخلصًا من “لبأ” الإبل والأبقار يعزز المناعة

أبرز المواد

أمير الجوف‬⁩ يوجه بعودة المخيمات العائلية مع تطبيق الإجراءات الاحترازية

أمير الجوف‬⁩ يوجه بعودة المخيمات العائلية مع تطبيق الإجراءات الاحترازية
http://almnatiq.net/?p=958044
المناطق - الجوف:

وجه صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن نواف بن عبدالعزيز أمير منطقة الجوف، بعودة المخيمات العائلية فقط مع التشديد بتطبيق كافة الإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية لمنع انتشار فيروس كورونا .

وقال وكيل إمارة المنطقة حسين بن محمد آل سلطان، إن توجيه أمير الجوف أكد على عودة المخيمات ذات الطابع العائلي فقط، وأن لا يتم استخدامها للمناسبات والحفلات كافة، مع تطبيق الحد الأقصى للتجمعات البشرية في المخيمات بما لا يزيد عن 20 شخصا وتفعيل تطبيق توكلنا.

وشدد آل سلطان على الجميع الالتزام بتلك الإجراءات، وعدم التهاون في تطبيق الإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية والبرتوكولات المعتمدة لذلك، من أجل المحافظة على الصحة العامة للمجتمع، وحماية المكتسبات التي تحققت خلال الفترة الماضية على جميع المستويات.

كما أكد أنه ستتم زيادة حملات التفتيش خلال المرحلة المقبلة، للتأكد من التزام الجميع بالإجراءات الاحترازية، وتوقيع الغرامات على المخالفين.

روابط ذات صلة

ترامب يطالب بوقف استخدام اسمه لجمع التبرعات

ترامب يطالب بوقف استخدام اسمه لجمع التبرعات
بيض المائدة.. فوائد هائلة لخسارة الوزن ومحاذير لفئات محددة

بيض المائدة.. فوائد هائلة لخسارة الوزن ومحاذير لفئات محددة
إلغاء المتابعات.. الخلاف بين حمد الله و«النصر» ينتقل إلى «تويتر»

إلغاء المتابعات.. الخلاف بين حمد الله و«النصر» ينتقل إلى «تويتر»

التعليقات (٠) اضف تعليق

اضف تعليق

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه. الحقول المطلوبه عليها علامة *

You may use these HTML tags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

*