الشؤون الإسلامية بالجوف تنظم سلسلة كلمات دعوية عن خطر الرشوة عبر البث المباشر

المناطق - الجوف:

ينظم فرع وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد بمنطقة الجوف سلسلة من الكلمات الدعوية الإرشادية التي يلقيها عدد من الدعاة عبر البث المباشر (عن بعد) في تمام الساعة التاسعة مساء يومياً بدء من الاثنين المقبل ولمدة أربعة أيام.

وتشمل الكلمات الحديث عن خطورة الرشوة، وخطورة أكل الحرام، وتفسير قوله تعالى: “ظهر الفساد في البر والبحر”، وتحريم الغلول(الفساد المالي).

في هذا السياق، أكد فضيلة المدير العام لفرع وزارة الشؤون الإسلامية بمنطقة الجوف الشيخ إبراهيم بن نزال السليمان أن هذه الكلمات تأتي في إطار البرامج والأنشطة التي تنفذها الوزارة في مختلف مناطق المملكة؛ لتوعية الناس وتبصيرهم بأمور دينهم ودنياهم.