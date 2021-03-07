احدث الأخبار

ترامب يطالب بوقف استخدام اسمه لجمع التبرعات
أبرز المواد
 بيض المائدة.. فوائد هائلة لخسارة الوزن ومحاذير لفئات محددة
أبرز المواد
 إلغاء المتابعات.. الخلاف بين حمد الله و«النصر» ينتقل إلى «تويتر»
أبرز المواد
 فريق بحثي سعودي يبتكر مستخلصًا من “لبأ” الإبل والأبقار يعزز المناعة
أبرز المواد
 أمير مكة يدشن غدًا منصة الربط الإلكتروني بين جهات المنطقة الحكومية والأهلية
أبرز المواد
 الشؤون الإسلامية بالجوف تنظم سلسلة كلمات دعوية عن خطر الرشوة عبر البث المباشر
أبرز المواد
 أمير الجوف‬⁩ يوجه بعودة المخيمات العائلية مع تطبيق الإجراءات الاحترازية
أبرز المواد
 صحة بيشة: أكـثر من 51 ألف مستفيد من خدمات عيادات “تطمن”
أبرز المواد
 بـ 1.9 تريليون دولار.. مجلس الشيوخ الأمريكي يصادق على مشروع الإغاثة من “كورونا”
أبرز المواد
 أمريكا تسجل 67,484 إصابة جديدة بـ “كورونا”
أبرز المواد
 بالفيديو.. معلمة تنجح في إنقاذ تلميذة من لص خلال حصة دراسية عن بُعد في حائل
أبرز المواد
 جامعة الإمام عبدالرحمن تحدد موعد الاختبارات للمتقدمين على الوظائف الصحية
أبرز المواد
ترامب يطالب بوقف استخدام اسمه لجمع التبرعات

ترامب يطالب بوقف استخدام اسمه لجمع التبرعات

أبرز المواد
بيض المائدة.. فوائد هائلة لخسارة الوزن ومحاذير لفئات محددة

بيض المائدة.. فوائد هائلة لخسارة الوزن ومحاذير لفئات محددة

أبرز المواد
إلغاء المتابعات.. الخلاف بين حمد الله و«النصر» ينتقل إلى «تويتر»

إلغاء المتابعات.. الخلاف بين حمد الله و«النصر» ينتقل إلى «تويتر»

أبرز المواد
فريق بحثي سعودي يبتكر مستخلصًا من “لبأ” الإبل والأبقار يعزز المناعة

فريق بحثي سعودي يبتكر مستخلصًا من “لبأ” الإبل والأبقار يعزز المناعة

أبرز المواد

الشؤون الإسلامية بالجوف تنظم سلسلة كلمات دعوية عن خطر الرشوة عبر البث المباشر

الشؤون الإسلامية بالجوف تنظم سلسلة كلمات دعوية عن خطر الرشوة عبر البث المباشر
http://almnatiq.net/?p=958047
المناطق - الجوف:

ينظم فرع وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد بمنطقة الجوف سلسلة من الكلمات الدعوية الإرشادية التي يلقيها عدد من الدعاة عبر البث المباشر (عن بعد) في تمام الساعة التاسعة مساء يومياً بدء من الاثنين المقبل ولمدة أربعة أيام.

وتشمل الكلمات الحديث عن خطورة الرشوة، وخطورة أكل الحرام، وتفسير قوله تعالى: “ظهر الفساد في البر والبحر”، وتحريم الغلول(الفساد المالي).

في هذا السياق، أكد فضيلة المدير العام لفرع وزارة الشؤون الإسلامية بمنطقة الجوف الشيخ إبراهيم بن نزال السليمان أن هذه الكلمات تأتي في إطار البرامج والأنشطة التي تنفذها الوزارة في مختلف مناطق المملكة؛ لتوعية الناس وتبصيرهم بأمور دينهم ودنياهم.

روابط ذات صلة

ترامب يطالب بوقف استخدام اسمه لجمع التبرعات

ترامب يطالب بوقف استخدام اسمه لجمع التبرعات
بيض المائدة.. فوائد هائلة لخسارة الوزن ومحاذير لفئات محددة

بيض المائدة.. فوائد هائلة لخسارة الوزن ومحاذير لفئات محددة
إلغاء المتابعات.. الخلاف بين حمد الله و«النصر» ينتقل إلى «تويتر»

إلغاء المتابعات.. الخلاف بين حمد الله و«النصر» ينتقل إلى «تويتر»

التعليقات (٠) اضف تعليق

اضف تعليق

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه. الحقول المطلوبه عليها علامة *

You may use these HTML tags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

*