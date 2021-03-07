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فريق بحثي سعودي يبتكر مستخلصًا من “لبأ” الإبل والأبقار يعزز المناعة

فريق بحثي سعودي يبتكر مستخلصًا من “لبأ” الإبل والأبقار يعزز المناعة
http://almnatiq.net/?p=958050
المناطق - الرياض

تمكن فريق بحثي بجامعة الملك سعود، من الحصول على براءة اختراع أمريكية لمستخلص من “لبأ” الإبل والأبقار، يساهم في تعزيز المناعة ضد البكتيريا.

وبين استشاري أمراض المناعة بالمدينة الطبية لجامعة الملك سعود، البروفيسور عادل المقرن، خلال لقائه في برنامج “النشرة” على قناة “الإخبارية”، أن البحث عبارة عن دراسة لمرحلة الدكتوراه للطالبة قولة السمهري بإشراف من الدكتورة نجوى عارف، وهو يركز على الجانب المناعي لمستخلص من لبأ الإبل والأبقار وتأثيره على أنواع معينة من البكتيريا الممرضة.

ولفت إلى أن البحث تخطى عددًا من المراحل، بدأها في 2015 حتى مرحلة الانتهاء في 2018، شملت الدراسة المخبرية وحيوانات التجارب، وصولًا للحصول على النتائج المطلوبة وتحليلها.

وأبرز أن التخصص في هذا الملف يرجع إلى تمتع الإبل بنظام مناعي مختلف عن باقي الحيوانات، بالإضافة إلى الانتشار الكبير لألبان الأبقار، مؤكدًا أن المستخلص ركز على البكتيريا المقاومة للمضادات الحيوية، التي يمكن أن تنتشر في المستشفيات.

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