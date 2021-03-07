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إلغاء المتابعات.. الخلاف بين حمد الله و«النصر» ينتقل إلى «تويتر»

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إلغاء المتابعات.. الخلاف بين حمد الله و«النصر» ينتقل إلى «تويتر»

إلغاء المتابعات.. الخلاف بين حمد الله و«النصر» ينتقل إلى «تويتر»
http://almnatiq.net/?p=958055

يبدو أن مسيرة المهاجم المغربي عبدالرزاق حمد الله مع نادي النصر اقتربت من نهايتها، بعدما وصلت العلاقة بين اللاعب وإدارة العالمي إلى طريق مسدود، وهو ما كشف عنه موقع التواصل الاجتماعي «تويتر».

وقام حمدالله بإلغاء متابعة حساب رئيس مجلس إدارة نادي النصر صفوان السويكت، في «تويتر»، ليترجم بذلك حالة الفتور التي تشهدها علاقة اللاعب مع العالمي في الآونة الأخيرة، وتحديدًا منذ عودته من الإجازة التي حصل عليها أواخر شهر يناير الماضي، التي أمضاها في بلاده.

وكانت أنباء قد انتشرت مؤخرًا عن تقدم المحترف المغربي بطلب إلى إدارة النصر بالموافقة على فسخ عقده.

ووفقًا لمصدر لموقع «كووورة»، فإن إدارة النصر قابلت طلب عبدالرزاق حمد الله بفسخ العقد بالرفض التام، فيما قام عدد من مسؤولي النادي بمحاولة إقناعه بالتراجع عن تلك الخطوة.

وانضم حمد الله إلى النصر قادمًا من الريان القطري، في صيف عام 2018، ويمتد عقده الحالي حتى يونيو 2022.

وشارك صاحب الـ30 عامًا مع النصر في 86 مباراة، أحرز خلالها 95 هدفًا، وصنع 20 أخرى، وفاز بجائزة هداف الدوري السعودي للمحترفين «مرتين».

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