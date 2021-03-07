بيض المائدة.. فوائد هائلة لخسارة الوزن ومحاذير لفئات محددة

المناطق- الرياض

أكد موقع طبي متخصص أن بيض المائدة له فوائد متعددة، منها أنه يساعد على حرق السعرات الحرارية، كما أنه يعمل على خسارة الوزن الزائد من خلال تقليله الرغبة في تناول الطعام.

ووفقًا لما نشره موقع «میديكال نیوز توداي» فإن البیض يزيد معدل التمثیل الغذائي بنسبة 15%–30%؛ ما يساعد على حرق السعرات الحرارية، فضلًا عن أنه يعطي إحساسًا بالشبع؛ ما يقلل الرغبة في تناول الطعام على مدار الیوم.

وأكد خبراء أن البیض يحتوي على العديد من الفیتامینات والمعادن الضرورية للجسم، بجانب احتوائه على مضادات الأكسدة التي تحمي من العديد من الأمراض.

وأفادت دراسات متخصصة بأن تناول البیض خلال وجبة الإفطار يعزز فقدان الوزن بنسبة 65%، عندما يكون ضمن نظام غذائي متوازن وصحي؛ حیث يوفر تضمین البیض في برنامج الرجیم الحصول على برنامج متكامل ومغذٍّ لتنظیم فقدان الوزن.

في المقابل، حذَّر موقع «ويب طب» من أنه رغم الفوائد المتعددة لبيض المائدة، فإن صفاره يحتوي على كمیة من الكولسترول والدھون؛ لذا فلا ينصح بتناوله من يعانون أمراض القلب وارتفاع نسبة الكولسترول.

وحذَّر خبراء أيضًا من تناول فئات بعينها من تناول البيض، وهم (الحوامل، والمرضعات، والمصابون بالأمراض المزمنة مثل السكري والقلب والشرايین، والأطفال، وذوو المناعة المنخفضة بوجه عام، ومرضى النقرس).