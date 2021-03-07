احدث الأخبار

ترامب يطالب بوقف استخدام اسمه لجمع التبرعات
أبرز المواد
 بيض المائدة.. فوائد هائلة لخسارة الوزن ومحاذير لفئات محددة
أبرز المواد
 إلغاء المتابعات.. الخلاف بين حمد الله و«النصر» ينتقل إلى «تويتر»
أبرز المواد
 فريق بحثي سعودي يبتكر مستخلصًا من “لبأ” الإبل والأبقار يعزز المناعة
أبرز المواد
 أمير مكة يدشن غدًا منصة الربط الإلكتروني بين جهات المنطقة الحكومية والأهلية
أبرز المواد
 الشؤون الإسلامية بالجوف تنظم سلسلة كلمات دعوية عن خطر الرشوة عبر البث المباشر
أبرز المواد
 أمير الجوف‬⁩ يوجه بعودة المخيمات العائلية مع تطبيق الإجراءات الاحترازية
أبرز المواد
 صحة بيشة: أكـثر من 51 ألف مستفيد من خدمات عيادات “تطمن”
أبرز المواد
 بـ 1.9 تريليون دولار.. مجلس الشيوخ الأمريكي يصادق على مشروع الإغاثة من “كورونا”
أبرز المواد
 أمريكا تسجل 67,484 إصابة جديدة بـ “كورونا”
أبرز المواد
 بالفيديو.. معلمة تنجح في إنقاذ تلميذة من لص خلال حصة دراسية عن بُعد في حائل
أبرز المواد
 جامعة الإمام عبدالرحمن تحدد موعد الاختبارات للمتقدمين على الوظائف الصحية
أبرز المواد
ترامب يطالب بوقف استخدام اسمه لجمع التبرعات

ترامب يطالب بوقف استخدام اسمه لجمع التبرعات

أبرز المواد
بيض المائدة.. فوائد هائلة لخسارة الوزن ومحاذير لفئات محددة

بيض المائدة.. فوائد هائلة لخسارة الوزن ومحاذير لفئات محددة

أبرز المواد
إلغاء المتابعات.. الخلاف بين حمد الله و«النصر» ينتقل إلى «تويتر»

إلغاء المتابعات.. الخلاف بين حمد الله و«النصر» ينتقل إلى «تويتر»

أبرز المواد
فريق بحثي سعودي يبتكر مستخلصًا من “لبأ” الإبل والأبقار يعزز المناعة

فريق بحثي سعودي يبتكر مستخلصًا من “لبأ” الإبل والأبقار يعزز المناعة

أبرز المواد

ترامب يطالب بوقف استخدام اسمه لجمع التبرعات

ترامب يطالب بوقف استخدام اسمه لجمع التبرعات
http://almnatiq.net/?p=958057
المناطق- الرياض

ذكرت صحيفة “بوليتيكو” أن الرئيس الأمريكي السابق، دونالد ترامب، طالب الحزب الجمهوري بوقف استخدام اسمه لجمع التبرعات، حيث يشعر بغضب بسبب استغلاله من قبل جمهوريين صوتوا لعزله.

وقالت الصحيفة، في تقرير نشرته السبت استنادا إلى مستشار لترامب، إن محاميه بعثوا إلى 3 مؤسسات وهي اللجنة الوطنية للحزب الجمهوري، واللجنة الوطنية للحزب الجمهوري الخاصة بانتخابات مجلس النواب، واللجنة الوطنية للحزب الجمهوري الخاصة بانتخابات مجلس الشيوخ، رسائل تطالب بوقف استخدام اسم الرئيس السابق وصورته.

وأفاد التقرير بأن “ترامب غاضب من أن اسمه يجري استغلاله من قبل مؤسسات تساعد جمهوريين دعموا عملية العزل ضده”.

ومع ذلك قال مستشار الرئيس السابق للصحيفة إن “ترامب لا يزال متمسكا بالحزب الجمهوري، لكن ذلك لا يعطي أحدا (إن كان صديقا أو عدوا) لاستخدام صورته دون السماح”.

وكان ترامب المنتمي للحزب الجمهوري أول رئيس أمريكي واجه عملية عزل مرتين، وكانت أولاهما عام 2019 وجرت الثانية في 2021، وتمت تبرئته كلا المرتين من قبل مجلس الشيوخ.

وخسر ترامب، الذي شهدت فترة ولايته فضائح كثيرة، انتخابات الرئاسة عام 2020 أمام الديمقراطي، جو بايدن.

روابط ذات صلة

بيض المائدة.. فوائد هائلة لخسارة الوزن ومحاذير لفئات محددة

بيض المائدة.. فوائد هائلة لخسارة الوزن ومحاذير لفئات محددة
إلغاء المتابعات.. الخلاف بين حمد الله و«النصر» ينتقل إلى «تويتر»

إلغاء المتابعات.. الخلاف بين حمد الله و«النصر» ينتقل إلى «تويتر»
فريق بحثي سعودي يبتكر مستخلصًا من “لبأ” الإبل والأبقار يعزز المناعة

فريق بحثي سعودي يبتكر مستخلصًا من “لبأ” الإبل والأبقار يعزز المناعة

التعليقات (٠) اضف تعليق

اضف تعليق

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه. الحقول المطلوبه عليها علامة *

You may use these HTML tags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

*