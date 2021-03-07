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برشلونة يواصل انتصاراته بثنائية على أوساسونا
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المناطق- الرياض

واصل نجم كرة القدم الأرجنتيني ليونيل ميسي تألقه وصنع هدفين ليقود برشلونة إلى تمديد انطلاقته الرائعة وانتصاراته المتتالية في الدوري الأسباني لكرة القدم بفوزه الثمين 2 – صفر على مضيفه أوساسونا اليوم السبت في المرحلة الـ26 من المسابقة.

وانفرد برشلونة مؤقتا بوصافة الدوري الإسباني اثر فوزه الثمين اليوم في ختام مرحلة مثيرة للجدل في تاريخ النادي حيث جاء الفوز اليوم قبل انتخاب رئيس جديد للنادي من خلال الانتخابات المقررة غدا الأحد.

ورفع برشلونة رصيده إلى 56 نقطة في المركز الثاني بفارق نقطتين خلف أتلتيكو مدريد وثلاث نقاط أمام ريال مدريد قبل مباراة ديربي العاصمة الإسبانية غدا الأحد بين أتلتيكو والريال ضمن فعاليات المرحلة نفسها.

وحسم برشلونة الشوط الأول بهدف نظيف سجله جوردي ألبا في الدقيقة 30 ، ثم أضاف البديل إليكس موريبا الهدف الثاني للفريق في الدقيقة 83. وصنع الأرجنتيني ليونيل ميسي مهاجم برشلونة هدفي المباراة ليساهم بقدر كبير في تحقيق الفوز الثمين الذي جمد رصيد أوساسونا عند 28 نقطة في المركز الثالث عشر.

وحافظ برشلونة على سجله خاليا من الهزائم للمباراة السادسة عشرة على التوالي في الدوري الإسباني ؛ حيث كانت آخر هزيمة مني بها الفريق في المسابقة عندما سقط أمام قادش 1 – 2 في الخامس من ديسمبر الماضي.

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