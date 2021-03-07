10 طرق بسيطة لخفض ضغط الدم من دون أدوية

المناطق- الرياض

يعاني بعض الأشخاص، من ارتفاع ضغط الدم، ولكنهم يخشون أن يتلقوا الدواء، تفاديا لأن يصابوا بمرض مزمن.

وكشف أطباء، عن 10 طرق بسيطة للسيطرة على ارتفاع ضغط الدم، دون حاجة إلى أخذ الدواء، فيما تضمنت الطرق ما يلي :

الطريقة الأولى: خفض الوزن الزائد الذي يعد سببا مباشرا للكثير من الأمراض المزمنة.

الطريقة الثانية: المواظبة على ممارسة التمارين الرياضية، لمدة 150 دقيقة في الأسبوع أو 30 دقيقة في اليوم الواحد.

الطريقة الثالثة: الحرص على تناول طعام صحي، والابتعاد عن الوجبات السريعة والمشبعة بالسكر والملح.

الطريقة الرابعة: خفض الصوديوم في الطعام، مثل تقليل الملح والأطعمة المُعالجة، فيما يستحبُ أن تضاف بعض الأعشاب إلى الطعام لأجل إعطائه نكهة لذيذة.

الطريقتين الخامسة والسادسة: الوقاية من تداعيات ارتفاع ضغط الدم، بالابتعاد عن التدخين وشرب الكحول.

الطريقة السابعة: الابتعاد عن التوتر “، لأنهما يؤديان بشكل ملحوظ إلى زيادة ضغط الدم.

الطريقة الثامنة والتاسعة: ينبغي على الفرد أن يراقب ضغط دمه في البيت.

الطريقة العاشرة: يحتاج الشخص المصاب إلى مساعدة من حوله، سواء تعلق الأمر بالأهل أو بالأصدقاء حتى يتخذ خطوات تعود بالنفع على صحته.