فلادان: فترتي الصعبة مع الأهلي لأول مرة تصادفني في تاريخي كلاعب أو مدرب

أبدى مدرب الأهلي الصربي فلادان ميلويفيتش، استيائه من النتائج السيئة وسلسة الهزائم التي يتعرض لها فريق في دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

وقال ميلويفيتش في تصريحات تلفزيونية بعد المباراة التي خسرها فريق من ضمك بهدفٍ مقابل ثلاثة: “للأسف المباراة كانت صورة طبق الأصل من المباريات السابقة، و الفريق سنحت له الفرصة لإنهاء المباراة ولكن أضعناها، وهنالك علامة استفهام كبيرة في وضع الفريق الآن”، وأضاف: “بعد تسجيل ضمك هدف التعادل، تفككت الخطوط بين اللاعبين وأستقبلنا الهدف الثاني، وحاولنا إصلاح الخلل بعدها”، وزاد المدرب الصربي: “أنا أمّر بهذه السلسلة السيئة للمرة الأولى في تاريخي الطويل في لعبة كرة القدم، سواء كلاعب أو كمدرب”.