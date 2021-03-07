“كورونا مصر”.. تسجيل 588 إصابة جديدة بالفيروس.. و38 حالة وفاة

المناطق- واس

أعلنت وزارة الصحة والسكان أمس السبت خروج 432 متعافيًا من فيروس كورونا من المستشفيات، وذلك بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة، وتمام شفائهم وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية؛ ليرتفع إجمالي المتعافين من الفيروس إلى 143575 حالة حتى أمس.



وأوضح الدكتور خالد مجاهد، مساعد وزيرة الصحة والسكان للإعلام والتوعية المتحدث الرسمي للوزارة، أنه تم تسجيل 588 حالة جديدة؛ ثبتت إيجابية تحاليلها معمليًّا للفيروس، وذلك ضمن إجراءات الترصد والتقصي والفحوصات اللازمة التي تجريها الوزارة وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية. لافتًا إلى وفاة 38 حالة جديدة.



وذكر “مجاهد” أن إجمالي العدد الذي تم تسجيله في مصر بفيروس كورونا المستجد حتى السبت هو 185922، من ضمنهم 143575 حالة تم شفاؤها، و10954 حالة وفاة.