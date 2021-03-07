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الحكومة اليمنية تطالب بدعم جهودها لإنهاء الانقلاب الحوثي بدلاً عن المحاولات العبثية لإقناع الميليشيا بالجنوح للسلم

الحكومة اليمنية تطالب بدعم جهودها لإنهاء الانقلاب الحوثي بدلاً عن المحاولات العبثية لإقناع الميليشيا بالجنوح للسلم

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الحكومة اليمنية تطالب بدعم جهودها لإنهاء الانقلاب الحوثي بدلاً عن المحاولات العبثية لإقناع الميليشيا بالجنوح للسلم

الحكومة اليمنية تطالب بدعم جهودها لإنهاء الانقلاب الحوثي بدلاً عن المحاولات العبثية لإقناع الميليشيا بالجنوح للسلم
http://almnatiq.net/?p=958095
المناطق - واس

دعا وزير الإعلام معمر الإرياني إلى تحرك دولي جاد لدعم جهود الحكومة في بلاده لبسط سيطرتها وإنهاء الانقلاب الحوثي الإرهابي المدعوم من إيران.
وطالب الإرياني المجتمع الدولي والأمم المتحدة بعدم إضاعة المزيد من الوقت والجهد في محاولات عبثية لإقناع قيادات ميليشيا الحوثي بالجنوح للسلم فيما تنزف دماء اليمنيين وتتفاقم معاناتهم جراء تصعيدها العسكري.
وقال وزير الإعلام في تصريح لوكالة الأنباء اليمنية الرسمية (سبأ): “إن ميليشيا الحوثي لن تنصاع لدعوات وجهود التهدئة ووقف إطلاق النار والانخراط في مسار لبناء السلام على قاعدة المرجعيات الثلاث، إلا تحت ضغط عسكري وسياسي، وهو ما يجب أن يستوعبه المجتمع الدولي‏”.
وأضاف أنه وفي كل جولات التفاوض التي شاركت فيها الميليشيا لم تكن جادة في الوصول لحل سلمي للأزمة، وكان الجلوس على طاولة الحوار مجرد مناورة لالتقاط الأنفاس وترتيب صفوفها وتجنيد المزيد من المغرر بهم، والعودة للتصعيد العسكري تنفيذاً للأجندة الإيرانية وزعزعة الأمن والاستقرار في اليمن والمنطقة‏.

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