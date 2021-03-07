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نشاط للرياح السطحية مثيرة للأتربة والغبار على مناطق من المملكة

نشاط للرياح السطحية مثيرة للأتربة والغبار على مناطق من المملكة
http://almnatiq.net/?p=958098
المناطق - واس

توقع المركز الوطني للأرصاد في تقريره عن حالة الطقس لهذا اليوم – بمشيئة الله تعالى – نشاط للرياح السطحية مثيرة للأتربة والغبار على مناطق (نجران، عسير، الباحة، مكة المكرمة ،المدينة المنورة ، الرياض، الشرقية ).
وأشار التقرير إلى أن حركة الرياح السطحية على البحر الأحمر ستكون شمالية الى شمالية غربية على الجزئيين الشمالي والاوسط وتكون جنوبية الى جنوبية شرقية على الجزء الجنوبي بسرعة 18-42 كم/ساعة ، وارتفاع الموج من من متر إلى مترين، وحالة البحر متوسط الموج ، فيما تكون حركة الرياح السطحية على الخليج العربي شمالية غربية الى شمالية بسرعة 25-50 كم/ساعة ، وارتفاع الموج من متر ونصف الى مترين ونصف يصل الى ثلاث امتار على الجزء الجنوبي ، وحالة البحر متوسط الموج إلى مائج.

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