سول وواشنطن تجريان تدريبات عسكرية أصغر حجماً بسبب كورونا

المناطق - وكالات

أعلنت كوريا الجنوبية، اليوم الأحد، أنها ستُجري مع الولايات المتحدة تدريباتهما العسكرية السنوية هذا الأسبوع لكنها ستكون أصغر حجماً، بسبب جائحة كورونا.

ومن المرجح أن تثير التدريبات، التي تبدأ الاثنين وتستمر 9 أيام، غضب كوريا الشمالية التي لطالما اعتبرتها تدريبات على الغزو.

وتأتي التدريبات في الأشهر الأولى للإدارة الأمريكية الجديدة وفي وقت بلغت المحادثات النووية بين بيونغ يانغ وواشنطن طريقاً مسدوداً.

وقالت هيئة الأركان المشتركة في بيان، إن الحلفاء قرروا إجراء التدريبات المشتركة من أجل “الحفاظ على وضعية الاستعداد القتالي ودعم الجهود الدبلوماسية لنزع السلاح النووي وإحلال السلام في شبه الجزيرة الكورية”.