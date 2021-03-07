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الشرطة السويدية تفض مظاهرة ضد (قيود كورونا) في ستوكهولم

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الشرطة السويدية تفض مظاهرة ضد (قيود كورونا) في ستوكهولم

الشرطة السويدية تفض مظاهرة ضد (قيود كورونا) في ستوكهولم
http://almnatiq.net/?p=958105

فرقت الشرطة السويدية، أمس السبت، مئات المعارضين للقيود المفروضة بسبب فيروس كورونا، والذين نظموا احتجاجاً في العاصمة ستوكهولم، في خرق لحظر للتجمعات الكبيرة.

وأغلقت الشرطة جسراً في وسط المدينة، وقالت على موقعها على الإنترنت إنها تُجري حواراً مع المنظمين لإقناع المتظاهرين بالتفرق.

وأظهرت لقطات تلفزيونية، الشرطة وهي تدفع بعض المتظاهرين. وقالت الشرطة إن 6 من أفرادها أصيبوا ونقل أحدهم إلى المستشفى.

وسجلت السويد التي يبلغ عدد سكانها 10 ملايين نسمة، 4831 إصابة جديدة بكورونا يوم الجمعة، و26 وفاة جديدة، ليرتفع عدد الوفيات إلى 13 ألفاً و3 حالات.

وقالت الحكومة الشهر الماضي، إنها ستخفض ساعات عمل المطاعم والحانات والمقاهي وتشدد القيود على عدد الأشخاص المسموح بهم في المتاجر في محاولة لتفادي التعرض لموجة ثالثة من جائحة كورونا.

وشددت الحكومة القيود تدريجياً منذ أواخر العام الماضي، بعد أن أبقت على معظم المدارس والمطاعم والشركات مفتوحة اعتماداً بشكل أساسي على الإجراءات الطوعية. 

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