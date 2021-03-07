وول ستريت جورنال: علماء أمريكيون يهاجمون نظام الجرعة الواحدة من لقاحات كورونا

المناطق - وكالات

قالت صحيفة “وول ستريت جورنال”، أمس السبت، إن الدعوات لتبني نظام الجرعة الواحدة من لقاحات كورونا تلقى مقاومة كبيرة من جانب علماء بالإدارة الأمريكية، مستندين إلى أنه لا يوجد دليل كاف على أن جرعة واحدة قد توفر حماية طويلة المدى.

وبينما تمضي حملات التطعيم على قدم وساق في الولايات المتحدة وسط تسارع معدلات الإصابة بفيروس كورونا، ينهمك علماء الصحة في البلاد في جدل حول ما إذا كانت جرعة واحدة من اللقاحات التي تمت الموافقة عليها تكفي لصد الإصابات أم هناك ضرورة للجرعتين.

ودعا بعض خبراء الصحة العامة في الولايات المتحدة صانعي السياسة إلى إعادة النظر في توزيع ملايين الجرعات من لقاحات “فايزر” و”موديرنا”، المخصصة كجرعات ثانية، كجرعات أولى لأفراد جدد، بهدف توفير بعض الحماية لعدد أكبر من الأشخاص.

واكتسبت القضية زخماً بعدما تم الترخيص للقاح شركة “جونسون آند جونسون” التي توصي بحقنه عبر جرعة واحدة، خلافاً لـ”فايزر” و”موديرنا” اللتين توصيان بجرعتين لضمان الفاعلية القصوى للقاحيهما.

جرعة واحدة أم اثنتان؟

ووافقت إدارة الغذاء والدواء الأمريكية أواخر العام الماضي على نظام الجرعتين للقاحي “موديرنا” و”فايزر-بيونتك”. وفي الآونة الأخيرة، وافقت على استخدام نظام الجرعة الواحدة للقاح شركة “جونسون أند جونسون”.

ودعا بعض العلماء والمشرعين إلى التحول إلى نظام الجرعة الواحدة لجميع اللقاحات، مستشهدين بالدراسات الأولية التي أظهرت أن جرعة واحدة يمكن أن تكون فعالة.

واستند دعاة ذلك الاتجاه إلى أن الجرعة الواحدة ستسمح للولايات المتحدة بتسريع وتيرة التطعيمات.

وقال بيتر ماركس، مدير مركز إدارة الغذاء والدواء الذي يشرف على اللقاحات، للصحيفة: “من الضروري استخدام هذه اللقاحات على النحو المصرح به من قبل إدارة الغذاء والدواء من أجل منع كورونا، وما يترتب عليه من حالات لدخول المستشفيات ووفيات”.

وفي رسالة إلى القائم بأعمال وزير الصحة والخدمات الإنسانية، نوريس كوكران، حث 7 أطباء من أعضاء الكونغرس الوزير على “النظر في إصدار ترخيص استخدام طارئ منقح في أقرب وقت يمكن أن يسمح باستخدام جرعة واحدة من لقاحي فايزر وموديرنا”، بحسب الصحيفة.

وجاء في الرسالة، التي وقعها مشرعون من بينهم الديمقراطي آندي هاريس والجمهوري غريغوري مورفي: “تخطت الولايات المتحدة الأسبوع الماضي حاجز الـ500 ألف وفاة بسبب كورونا. إنها أرقام مذهلة.. أي شيء يمكننا القيام به للمساعدة في منع المزيد من المأساة وزيادة حماية الصحة العامة وسلامة الشعب الأميركي، يجب عمله بشكل كامل”.

ونقلت الصحيفة عن عدد من كبار العلماء الحكوميين في إدارة الغذاء والدواء والمعاهد الوطنية للصحة، قولهم إن التحول إلى نظام الجرعة الواحدة ليس له ما يبرره، مشيرين إلى أن الأدلة المستخدمة للموافقة على لقاحي فايزر وموديرنا تستند أصلاً إلى إعطاء جرعتين.

وأضاف هؤلاء العلماء إن جرعة واحدة قد توفر حماية قصيرة المدى، لكن الحماية طويلة المدى تظل علامة استفهام مفتوحة.

ونقلت الصحيفة عن أحد كبار العلماء والمستشارين للرئيس جو بايدن، دون الكشف عن هويته: “إن استخدام جرعة واحدة فقط سيكون ضرباً من المغامرة.. إذا كنت ستفعل شيئًا آخر بخلاف اتباع الدراسات التي تم عرضها على إدارة الغذاء والدواء، فأظهر لي أن تأثير الجرعة الواحدة هذا دائم”.

وقال طبيب كبير آخر في الإدارة الأمريكية، لم تكشف الصحيفة اسمه أيضاً، إن استمرارية التطعيم مهمة بشكل خاص عند ظهور سلالات أكثر مقاومة من فيروس كورونا، بما في ذلك تلك الموجودة في المملكة المتحدة وجنوب إفريقيا، في الولايات المتحدة.

وكانت شركة فايزر قالت سابقاً إنها لا تملك بيانات تتعلق بنجاعة الجرعة الواحدة، كما أفادت شركة “موديرنا” بأنها لا تدرس المسألة.

وقال بول أوفيت من مستشفى الأطفال في فيلادلفيا، والذي خدم في اللجنة الاستشارية لإدارة الغذاء والدواء التي أوصت باستخدام لقاحي فايزر وموديرنا، إن التجارب السريرية كشفت عن أن مستوى الأجسام المضادة الناتجة عن الجرعة الواحدة أقل بكثير من الجرعتين.

ونقلت الصحيفة عن رئيس اللجنة الاستشارية لإدارة الغذاء والدواء، أرنولد مونتو، أن نظام اللقاحين هو الأفضل للقاحي فايزر ومودينا. كما شدد مونتو، طبيب الصحة العامة في جامعة ميشيغان، على الحاجة إلى جرعتين لمواجهة متغيرات كورونا.

وأضاف: “لدينا معلومات عن استراتيجية الجرعتين.. نحن بحاجة إلى مستويات عالية من الأجسام المضادة من تلك الجرعات للتعامل مع السلالات الجديدة”.

وحسب الصحيفة، هناك آخرون متمسكون بآراء مماثلة في الحكومة الأمريكية هم كبير خبراء الأمراض المعدية أنتوني فاوتشي، وأندي سلافيت، أحد كبار مستشاري البيت الأبيض للاستجابة لفيروس كورونا. وقال سلافيت إنه سيكون من الخطأ إقناع حكومة الولايات المتحدة بجرعة واحدة فقط.