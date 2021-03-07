عقار جديد ضد كورونا يؤخذ عن طريق الفم

المناطق - وكالات

أعلنت شركة الأدوية العملاقة “ميرك” ومختبر أمريكي، أمس السبت، إحراز تقدّم في تطوير دواء مضاد لفيروس كورونا المستجد، يؤخذ عن طريق الفم، إذ أظهر العقار الذي ما زال قيد التجربة آثاراً إيجابية في تخفيف الحمولة الفيروسيّة.

وأشار مطورو الدواء، خلال اجتماع مع متخصّصين في الأمراض المعدية، إلى أنّ “العقار قلل إلى حد كبير من الحمولة الفيروسيّة لدى المرضى بعد 5 أيام من العلاج”.

وكانت “ميرك” أوقفت نهاية يناير الماضي عملها على تطوير لقاحين محتملين لكوفيد-19، لكنّها تُواصل أبحاثها بشأن علاجَين آخرين للمرض، أحدهما عقار “مولنوبيرافير” الذي تُطوّره بالشراكة مع “ريدجباك بايو” الأمريكيّة.

وقالت كبيرة مسؤولي الأدوية في “ريدجباك بايو” ويندي بينتر، في بيان، إنّ “هناك حاجة للعلاجات المضادّة لفيروس (سارس-كوف-2) -الاسم العلمي لكورونا المستجد- لم تتمّ تلبيتها، هذه النتائج الأولية تُشجّعنا”.

كما تعمل “ميرك” على علاج يُسمّى “إم كاي-711″، وقالت المجموعة إنّ “النتائج الأولى للتجارب السريريّة تُظهر انخفاضاً بأكثر من 50 % في خطر الوفاة أو فشل الجهاز التنفسي لدى المرضى في المستشفيات المصابين بأشكال متوسطة إلى شديدة من كوفيد-19”.