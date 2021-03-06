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رياح نشطة وأتربة مثارة على محافظتي الحناكية والمهد

رياح نشطة وأتربة مثارة على محافظتي الحناكية والمهد
http://almnatiq.net/?p=958114
المناطق - واس

أصدر المركز الوطني للأرصاد تنبيهاً بشأن حالة الطقس اليوم بمنطقة المدينة المنورة – بمشيئة الله تعالى – تضمن رياحًا نشطة وأتربة مثارة, تشمل تأثيراتها نشاطًا في الرياح السطحية وتدنيًا في مدى الرؤية، على محافظتي الحناكية والمهد.
وبين المركز أن الحالة تبدأ الساعة الثامنة صباحًا وتستمر حتى الساعة السابعة مساء.

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