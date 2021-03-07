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التحالف: تدمير 5 مسيرات حوثية مفخخة حاولت استهداف المدنيين

التحالف: تدمير 5 مسيرات حوثية مفخخة حاولت استهداف المدنيين
http://almnatiq.net/?p=958117
المناطق - وكالات

أعلن تحالف دعم الشرعية في اليمن، اليوم الأحد، اعتراض وتدمير 5 مسيرات حوثية مفخخة حاولت استهداف المدنيين.

وكان التحالف قد أكد رصد إطلاق طائرات بدون طيار مفخخة من قبل ميليشيا الحوثي في محاولة لاستهداف المدنيين والأعيان المدنية بطريقة ممنهجة ومتعمدة، ويجري متابعة عدد من الطائرات الأخرى.

وأضاف التحالف: “نتخذ الإجراءات العملياتية لحماية المدنيين والأعيان المدنية وبما يتوافق مع القانون الدولي الإنساني”.

وكان المتحدث الرسمي باسم قوات تحالف دعم الشرعية في اليمن العميد الركن تركي المالكي، أكد أن قوات التحالف المشتركة تمكنت صباح السبت من اعتراض وتدمير طائرتين بدون طيار “مفخخة” أطلقتها الميليشيا الحوثية الإرهابية المدعومة من إيران بطريقة ممنهجة ومتعمدة لاستهداف المدنيين والأعيان المدنية تجاه مدينة خميس مشيط وجازان.

وأوضح المالكي أنه تم اعتراض وتدمير ما مجموعه 8 طائرات بدون طيار خلال الـ 24 الساعة الماضية، وأن جميع هذه المحاولات الإرهابية تستهدف المدنيين والأعيان المدنية بطريقة متعمدة وممنهجة وتمثل جرائم حرب.

كما أكد أن قيادة القوات المشتركة للتحالف تتخذ وتنفذ الإجراءات العملياتية اللازمة لحماية المدنيين والأعيان المدنية وبما يتوافق مع القانون الدولي الإنساني وقواعده العرفية.

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