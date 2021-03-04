احدث الأخبار

جامعة القصيم تحقق المركز الثاني في العروض المرئية بملتقى الأندية الطلابية للجامعات السعودية
منطقة القصيم
 بلومبرغ : 60 ألف ضحية لقرصنة صينية استهدفت برامج مايكروسوفت
أبرز المواد
 بايدن يوقع اليوم أمراً تنفيذياً لتسهيل التصويت في الانتخابات
أبرز المواد
 بعد ٣٠ عاماً.. الصلاة على الشهيد مطلق بن سنان الذيابي و٨ شهداء كويتيين
أبرز المواد
 المركز الوطني للأرصاد ينبه من عوالق ترابية على منطقة نجران
منطقة نجران
 مطالبات بحظر مشاركة إيران في “أولمبياد طوكيو”
أبرز المواد
 التحالف: تدمير 5 مسيرات حوثية مفخخة حاولت استهداف المدنيين
أبرز المواد
 رياح نشطة وأتربة مثارة على محافظتي الحناكية والمهد
منطقة المدينة المنورة
 عقار جديد ضد كورونا يؤخذ عن طريق الفم
أبرز المواد
 وول ستريت جورنال: علماء أمريكيون يهاجمون نظام الجرعة الواحدة من لقاحات كورونا
أبرز المواد
 الشرطة السويدية تفض مظاهرة ضد (قيود كورونا) في ستوكهولم
أبرز المواد
 سول وواشنطن تجريان تدريبات عسكرية أصغر حجماً بسبب كورونا
أبرز المواد
جامعة القصيم تحقق المركز الثاني في العروض المرئية بملتقى الأندية الطلابية للجامعات السعودية

جامعة القصيم تحقق المركز الثاني في العروض المرئية بملتقى الأندية الطلابية للجامعات السعودية

منطقة القصيم
بلومبرغ : 60 ألف ضحية لقرصنة صينية استهدفت برامج مايكروسوفت

بلومبرغ : 60 ألف ضحية لقرصنة صينية استهدفت برامج مايكروسوفت

أبرز المواد
بايدن يوقع اليوم أمراً تنفيذياً لتسهيل التصويت في الانتخابات

بايدن يوقع اليوم أمراً تنفيذياً لتسهيل التصويت في الانتخابات

أبرز المواد
بعد ٣٠ عاماً.. الصلاة على الشهيد مطلق بن سنان الذيابي و٨ شهداء كويتيين

بعد ٣٠ عاماً.. الصلاة على الشهيد مطلق بن سنان الذيابي و٨ شهداء كويتيين

أبرز المواد

جامعة القصيم تحقق المركز الثاني في العروض المرئية بملتقى الأندية الطلابية للجامعات السعودية

جامعة القصيم تحقق المركز الثاني في العروض المرئية بملتقى الأندية الطلابية للجامعات السعودية
http://almnatiq.net/?p=958142
المناطق - بريدة

حققت جامعة القصيم، ممثلةً في نادي الإعلام الطلابي بعمادة شؤون الطلاب، المركز الثاني في فرع العروض المرئية ضمن منافسات ملتقى الأندية الطلابية للجامعات السعودية الذي اختتمت فعالياته الأربعاء الماضي الموافق 19/7/1442هـ، في جامعة الملك خالد برعاية معالي وزير التعليم الدكتور حمد آل شيخ، بمشاركة ٢١ جامعة.

وتضمن الملتقى ثلاثة مجالات هي: التجارب المتميزة، والعروض المرئية، وأوراق العمل، حيث حقق العرض المرئي لجامعة القصيم عن جهود الأندية الطلابية أثناء جائحة كورونا المركز الثاني من بين ٢١ جامعة نافست بعروض مختلفة.

ومن جانبه، عبر عميد شؤون الطلاب الدكتور محمد العجلان، عن شكره وتقديره لمعالي الأستاذ الدكتور عبد الرحمن بن حمد الداود رئيس الجامعة، وسعادة الدكتور محمد العضيب وكيل الشؤون التعليمية، على دعمهما للأندية الطلابية، وتوفير كافة الإمكانات لها، مما أسهم في تحقيق نتائج مميزة بين الجامعات السعودية، مشيراً إلى أن تمكين الطلاب وإعطائهم الفرصة الكافية في الأندية الطلابية أدى لتحقيق هذا التميز، بما يساهم في تفعيل وتحقيق رؤية 2030 لطلاب الجامعات وإظهار مهارات وتجارب الطلاب في الأندية الطلابية ومدى فعاليتها والإسهام في العلم والتعليم.

روابط ذات صلة

جامعة القصيم تعتزم إقامة مؤتمرها الدولي الثاني حول «مستقبل التعلم الإلكتروني في السعودية وفق رؤية ٢٠٣٠»

جامعة القصيم تعتزم إقامة مؤتمرها الدولي الثاني حول «مستقبل التعلم الإلكتروني في السعودية وفق رؤية ٢٠٣٠»
“خوارزميات التصدي لكورونا” تجربة رائدة في تعليم القصيم

“خوارزميات التصدي لكورونا” تجربة رائدة في تعليم القصيم
أمين القصيم يدشن تطبيق تقييم المنشآت وبرنامج تقييم الزيارة الرقابية

أمين القصيم يدشن تطبيق تقييم المنشآت وبرنامج تقييم الزيارة الرقابية

التعليقات (٠) اضف تعليق

اضف تعليق

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه. الحقول المطلوبه عليها علامة *

You may use these HTML tags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

*