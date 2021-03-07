المملكة تبدأ تخفيف قيود كورونا.. عودة الأنشطة الترفيهية

المناطق - وكالات

يبدأ اليوم الأحد في المملكة العربية السعودية رفع الحظر الذي كان مفروضا على جميع الأنشطة والفعاليات الترفيهية، ودور السينما والمراكز الترفيهية الداخلية.

وقررت المملكة عدم تمديد العمل بالإجراءات الاحترازية المتعلقة بأماكن الألعاب الداخلية المستقلة، أو الموجودة في المطاعم ومراكز التسوق، ونحوها وصالات المراكز الرياضية، وتقديم خدمات الطلبات الداخلية في المطاعم والمقاهي وما في حكمها، وذلك اعتبارًا من اليوم الأحد 7 مارس 2021.

وكانت المملكة قد أقرت في فبراير الماضي عددا من الإجراءات لمواجهة فيروس كورونا المستجد (كوفيد 19).

واستثنى قرار عدم تمديد العمل بالإجراءات الاحترازية ضد انتشار فيروس كورونا، في المملكة، عددا من الإجراءات، من بينها استمرار إيقاف المناسبات والحفلات كافة.

ويشمل تمديد العمل بالإجراءات الوقائية استمرار إيقاف حفلات الزواج، واجتماعات الشركات وما في حكمها، وذلك في قاعات الحفلات وصالات الأفراح المستقلة أو التابعة للفنادق، وكذلك في الاستراحات والمخيمات التي تستخدم لتلك الأغراض، وذلك حتى إشعار آخر.

وتم الإبقاء على الحد الأقصى للتجمعات البشرية في المناسبات الاجتماعية عند (20) شخصاً.

وشدّد مصدر في وزارة الداخلية على ضرورة التزام الجميع بتلك الإجراءات، بما فيها استمرار توزيع الصلوات على الجنائز في المقابر على جميع أوقات اليوم.