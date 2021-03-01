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الأمير حسام بن سعود يدشن غداً لقاء “التنمية المستدامة في منطقة الباحة”

الأمير حسام بن سعود يدشن غداً لقاء “التنمية المستدامة في منطقة الباحة”

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الأمير حسام بن سعود يدشن غداً لقاء “التنمية المستدامة في منطقة الباحة”

الأمير حسام بن سعود يدشن غداً لقاء “التنمية المستدامة في منطقة الباحة”
http://almnatiq.net/?p=958158
المناطق - واس

يدشن صاحب السمو الملكي الأمير الدكتور حسام بن سعود بن عبد العزيز أمير منطقة الباحة رئيس مجلس المنطقة -حفظه الله- غداً لقاء “التنمية المستدامة في منطقة الباحة”، الذي تنظمه جامعة الباحة بالتعاون مع الجمعية السعودية لعلوم الحياة، وكرسي بحث الأمير سلطان للبيئة والحياة الفطرية، وبمشاركة من كرسي الشيخ سعيد العنقري لأبحاث الزيتون بالجامعة, وعدد من الباحثين والمتخصصين في مجالات التنمية المستدامة والبيئة وعلوم النبات والغذاء والحيوان والأحياء الدقيقة, وذلك عبر الاتصال المرئي على منظومة التعلم الإلكتروني رافد، والذي يستمر لمدة ثلاثة أيام.
وأوضح معالي رئيس الجامعة الدكتور عبدالله بن يحيى الحسين إن تبني الجامعة تنظيم هذا اللقاء الخاص بالتنمية المستدامة بالمنطقة يعكس دورها وإسهاماتها في تنمية وتطوير المنطقة، وكذلك سعياً إلى تحقيق أهداف رؤية المملكة 2030، ومواكبة تطلعات وطموح القيادة الرشيدة “حفظهم الله”.
وثمّن رعاية سمو أمير الباحة للقاء ، وكل ما يقدّمه سمّوه من دعم ومتابعة، التي تأتي انطلاقاً من حرص سموه ومتابعته لكل ما يخدم الجامعة وتحقيق مصالحها، واهتمامه بكل ما يعزز خططها وتنميتها في ظل الدعم السخي من لدن حكومتنا الرشيدة – أيدها الله -، متطلعاً معالي رئيس الجامعة إلى أن يخرج اللقاء بتوصيات علمية وعمليّة تسهم في تطوير وتنمية منطقة الباحة .

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