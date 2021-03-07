أكثر من 116 ألف طالب وطالبة يتفاعلون بطرح 100 مشاركة عبر محتوى منصتي “مدرستي والدفاع المدني”

المناطق - الدمام

تفاعل ما يربوا على مئة وست عشر ألف طالب وطالبة ممثلين لمدارس المنطقة الشرقية مؤخراً مع فعاليات المعرض الافتراضي لليوم العالمي للدفاع المدني الذي جاء تحت شعار “يد تحمي ويد تبني”.

وفي هذا الصدد أشار المتحدث الرسمي لتعليم المنطقة الشرقية سعيد الباحص، إلى حزمة من المشاركات المتنوعة التي تسابق عليها أبنائنا الطلاب والطالبات وتجاوزت الـ 100 مشاركة عبر محتوى منصة مدرستي إلى جانب المنصة الخاصة بالدفاع المدني، والتي تنوعت ما بين ركن السلامة، الفديو، والانفوجرافيك، والبوم واسع من الصور والمحاضرات التي تعنى بمجال الأمن والسلامة والأزمات التي قد يواجهونها داخل المدرسة او المنزل وكيفية التعامل معها بالطرق السليمة والأمنه.

كما نوه الباحص، إلى تأكيد مدير عام التعليم بالمنطقة الشرقية الدكتور سامي العتيبي، بأن التعليم لا يقف عند تأدية واجباته تجاه ممارسة العملية التعليمية فقط، بل يتعدا حدود ذلك بكثير من خلال تبنيه لخارطة برامج واسعة ترسم ملامح خطوطها العريضة وزارة التعليم، والتي منها غرز ثقافة ومفهوم الأمن والسلامة في نفوس أبنائنا الطلبة بمختلف مراحلهم الدراسية وجعله واقعاً معاشاً ، وذلك في ظل الاهتمام الكبير الذي تولية حكومتنا الرشيدة “أعزها الله”، بشتى مناحي الحياة وعلى كافة الأصعدة ويأتي على رأسها دعمها منقطع النظير لقطاع التعليم لإيمانها التام بأن الاستثمار الأمثل يكمن في تنمية عقول أبنائها من خلال بوابة التعليم، وأضاف خير شاهد على ذلك مشاركة مدارس تعليم المنطقة ضمن فعاليات المعرض الافتراضي لليوم العالمي للدفاع المدني.