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أمانة العاصمة المقدسة تصادر طن من الخضروات والفواكه

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أمانة العاصمة المقدسة تصادر طن من الخضروات والفواكه

أمانة العاصمة المقدسة تصادر طن من الخضروات والفواكه
http://almnatiq.net/?p=958191

نفذت أمانة العاصمة المقدسة ممثلةً في بلدية المسفلة الفرعية أمس جولاتها الرقابية على الباعة الجائلين ضمن نطاق البلدية وذلك في إطار جهود أمانة العاصمة المقدسة للقضاء على ظاهرة الباعة المتجولين والمخالفين لأنظمة الإقامة والعمل.
وأوضح رئيس بلدية المسفلة الفرعية المهندس عبد الله بن عبيد القثامي مواصلة الفِرق الرقابية جولاتها على الباعة الجائلين المخالفين ومكافحة الظواهر السلبية في نطاق البلدية، مشيراً إلى مصادرة “طن” من الخضروات والفواكه وتسليمها لجمعية حفظ النعمة، لتوزيعها على المستحقين.
من جانب آخر قامت الفِرق الرقابية ببلدية الشوقية الفرعية بالتعاون مع الإدارة العامة للنظافة ومساندة الدوريات الأمنية، بحملة ميدانية على مواقف حجز السيارات “الزايدي”، أسفر عنها مصادرة عدد من الخيول ومصادرة مجموعة من الألعاب التي تستغلها العمالة الوافدة، بغرض تأجيرها بطرق مخالفة، إضافةً إلى إزالة بعض المباسط لبيع الشاي، ومركبات بيع الآيسكريم المخالفة.
وأكَّد رئيس بلدية الشوقية المهندس أكرم بن علي الحربي تشديد الرقابة من قبل المراقبين على الحدائق العامة وحجز السيارات للتقيد بالاشتراطات البلدية وتطبيق الأنظمة والتعليمات والحرص على مكافحة الظواهر السلبية والمتابعة المستمرة لجميع مواقع المخالفين داعياً كافة المواطنين والمقيمين إلى التعاون والإبلاغ عن المخالفين، من أجل الحفاظ على سلامة الجميع .

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