تعليم تبوك يطلق برنامج “استهداف” في مرحلته الثانية

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أطلقت الإدارة العامة للتعليم بمنطقة تبوك ممثلة بإدارة التدريب والابتعاث (بنات) اليوم , برنامج الابتعاث الموجه للمعلمين والمعلمات “استهداف” في مرحلته الثانية والذي يهدف إلى تأهيل العديد من شاغلي الوظائف التعليمية من خلال ابتعاثهم لدراسة الماجستير في جامعات متميزة عالمياً في عدد من التخصصات المستهدفة لتمهيرهم وتمكينهم من دعم الوزارة لتحقيق أهدافها الإستراتيجية.

وأوضحت مديرة إدارة التدريب والابتعاث بتعليم تبوك الدكتورة نور الفريعي شروط التقديم على برنامج استهداف وهي أن لايزيد السن عن 35 عاماً وفق التقويم الهجري، الحصول على معدل تراكمي في البكالوريوس يكون، 90 من 100 أو 4 من 5، أو 3 من 4، وفق المعدل الأعلى للقبول، والحصول على 80% في اختبار قياس القدرات للجامعيين وكفايات المعلمين، والحصول على درجة 5 في اختبار تحديد مستوى اللغة ” UKVI IELTS “، أن لا يقل تقدير الأداء الوظيفي عن ممتاز في أخر 3 سنوات، واجتياز المقابلة الشخصية ، مشيرةً إلى أن دول الابتعاث هي الولايات المتحدة الأمريكية وبريطانيا وأستراليا ونيوزيلاندا وإيرلندا، لافتة إلى أن المرحلة الأولى على مستوى الإدارة قد بدأت في التاسع من الشهر الجاري وتستمر هذه المرحلة حتى 17 رمضان المقبل.

وفي هذا السياق نفذت إدارة التدريب والابتعاث اللقاء التعريفي بالبرنامج , واستفاد منه 82 من شاغلات الوظائف التعليمية بالإدارة ، وتناول التعريف ببرنامج استهداف وأهدافه وشروط وضوابط البرنامج والتخصصات المستهدفة.