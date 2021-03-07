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وزارة الثقافة تفتح باب التسجيل في المرحلة الثالثة من برنامج “حاضنة الأزياء”

وزارة الثقافة تفتح باب التسجيل في المرحلة الثالثة من برنامج “حاضنة الأزياء”
http://almnatiq.net/?p=958199
المناطق - الرياض

تنطلق اليوم المرحلة الثالثة من برنامج “حاضنة الأزياء” الذي تنظمه وزارة الثقافة تحت مظلة مبادرة النهوض بريادة الأعمال الثقافية المدعومة من برنامج جودة الحياة أحد برامج تحقيق رؤية المملكة 2030؛ لتمكين المواهب السعودية ودعم روّاد الأعمال في صناعة الأزياء.
ويستقبل البرنامج طلبات التقديم من الشركات الناشئة الراغبة في المشاركة بالمرحلة الثالثة “الحاضنة” ابتداءً من اليوم وخلال فترة تسجيل تستمر حتى 15 مارس الجاري وذلك من خلال الرابط الإلكتروني: https://engage.moc.gov.sa/fashion_bootcamp.
ومن المقرر أن تنطلق أعمال “الحاضنة” في 11 أبريل 2021م وتستمر لمدة خمسة أشهر، وستشارك فيها الشركات الناشئة التي اجتازت عملية الفرز، وستُقدم لها “الحاضنة” الإرشاد المستمر على يد خبراء ومتخصصين وبالشكل الذي يسمح لهذه الشركات وممثليها من روّاد الأعمال الشباب بتطوير أفكارها ومشاريعها وتأهيلها للمنافسة في السوق وفق أسس صحيحة.
وتهدف وزارة الثقافة من “الحاضنة” إلى استقطاب المواهب المتخصصة في صناعة الأزياء السعودية الوليدة، وتحفيزها على الابتكار؛ لتعزيز مكانة الأزياء والعلامات التجارية السعودية محلياً ودولياً، بالإضافة إلى بناء منظومة مترابطة ومتكاملة في مجال الأزياء، تستند على شبكة من تبادل الخبرات بين المتخصصين وروّاد الأعمال الشباب والشركات الناشئة في مجال الأزياء الحيوي والناهض.
وكانت وزارة الثقافة قد أطلقت برنامج “حاضنة الأزياء” على ثلاث مراحل، ابتدأت بـمرحلة “هاكاثون الأزياء” ثم بمرحلة “المخيم التدريبي”، وتختتم بمرحلة “الحاضنة”، في رحلة تدريبية مكثفة تقدم للمشاركين المفاهيم الصحيحة المتعلقة بصناعة الأزياء وكيفية تطوير منتجاتهم وفق الأسس التي تساعدهم على اكتشاف الحد الأدنى من منتجهم القابل للتطبيق وتعزيزه. وتنظم الوزارة البرنامج بالتعاون مع الهيئة العامة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة (منشآت)، والهيئة السعودية للملكية الفكرية، بالإضافة لمجموعة من الرعاة من القطاع الخاص مثل مجموعة شلهوب، ولومار للثياب، ومتجر البيع بنظام التجزئة “فيمي9” (femi9) والعلامة التجارية ذات التأثير الاجتماعي للأزياء المعاد تدويرها “آر كوليكتف” (R-Collective).

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