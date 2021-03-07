احدث الأخبار

الهيئة العامة للمساحة والمعلومات الجيومكانية توافق على تعميم استخدام المرجع المكاني الوطني
أبرز المواد
 وزارة الثقافة تفتح باب التسجيل في المرحلة الثالثة من برنامج “حاضنة الأزياء”
أبرز المواد
 تعليم تبوك يطلق برنامج “استهداف” في مرحلته الثانية
منطقة تبوك
 الإمارات تدين وتستنكر محاولات المليشيات الحوثية استهداف المملكة بطائرات مفخخة
أبرز المواد
 الدكتور العثيمين بمناسبة اليوم العالمي للمرأة: قضايا المرأة وتمكينها من الأولويات
أبرز المواد
 أمانة العاصمة المقدسة تصادر طن من الخضروات والفواكه
أبرز المواد
 الهيئة الملكية لمحافظة العُلا تُطلق المجموعة الثالثة من الحيوانات الفطرية في بيئاتها الطبيعية ضمن موقع الحجِر
أبرز المواد
 دراسة تكشف فائدة عظيمة للسمسم.. قد يحمي من مرض عصبي خطير
أبرز المواد
 أكثر من 696 ألف مستفيد من “خدمة قضاياي”
أبرز المواد
 “الزكاة والدخل” تدعو مكلفيها إلى تقديم إقرارات ضريبة الاستقطاع عن شهر فبراير الماضي
أبرز المواد
 أكثر من 116 ألف طالب وطالبة يتفاعلون بطرح 100 مشاركة عبر محتوى منصتي “مدرستي والدفاع المدني”
المنطقة الشرقية
 محافظ حفر الباطن يتفقد أعمال لجنة الحصر لمن يدعي انه من القبائل النازحة
المنطقة الشرقية
الهيئة العامة للمساحة والمعلومات الجيومكانية توافق على تعميم استخدام المرجع المكاني الوطني

الهيئة العامة للمساحة والمعلومات الجيومكانية توافق على تعميم استخدام المرجع المكاني الوطني

أبرز المواد
وزارة الثقافة تفتح باب التسجيل في المرحلة الثالثة من برنامج “حاضنة الأزياء”

وزارة الثقافة تفتح باب التسجيل في المرحلة الثالثة من برنامج “حاضنة الأزياء”

أبرز المواد
تعليم تبوك يطلق برنامج “استهداف” في مرحلته الثانية

تعليم تبوك يطلق برنامج “استهداف” في مرحلته الثانية

منطقة تبوك
الإمارات تدين وتستنكر محاولات المليشيات الحوثية استهداف المملكة بطائرات مفخخة

الإمارات تدين وتستنكر محاولات المليشيات الحوثية استهداف المملكة بطائرات مفخخة

أبرز المواد

الهيئة العامة للمساحة والمعلومات الجيومكانية توافق على تعميم استخدام المرجع المكاني الوطني

الهيئة العامة للمساحة والمعلومات الجيومكانية توافق على تعميم استخدام المرجع المكاني الوطني
http://almnatiq.net/?p=958205
المناطق - الرياض

وافق مجلس إدارة الهيئة العامة للمساحة والمعلومات الجيومكانية، برئاسة صاحب السمو الملكي ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع – حفظه الله – على تعميم استخدام المرجع المكاني الوطني (SANSRS) في الأعمال المساحية والبيانات الجيومكانية.
وأوضحت الهيئة العامة للمساحة والمعلومات الجيومكانية أن هذا القرار يأتي امتداداً لما يحظى به قطاع المساحة والمعلومات الجيومكانية من دعم وعناية مستمرين من القيادة الحكيمة؛ وذلك لأهمية توحيد والمعايير للبيانات الجيومكانية وتنظيم الأعمال المساحية على المستوى الوطني من أجل الاستخدام الأمثل للموارد وتكامل وتبادل البيانات الجيومكانية بين الجهات.
وبينت الهيئة أنها بناءً على تنظيمها الصادر بقرار مجلس الوزراء رقم (90) وتاريخ 5 / 2 / 1442 هـ ، تعمل على تنظيم قطاع المساحة والمعلومات الجيومكانية والتصوير المتعلق به في المملكة، والارتقاء به، والإشراف عليه، ومراقبته بما يحقق الجودة وتحسين الأداء، كما تقوم باعتماد وتطوير البنية التحتية الجيومكانية الوطنية والمرجع الجيوديسي الوطني، ووضع المعايير والضوابط الأساسية والاسترشادية المتعلقة بالقطاع، حيث قامت الهيئة بإنشاء المرجع المكاني الوطني (SANSRS) وذلك بحساب المرجع الجيوديسي الوطني بالتعاون مع عدد من الجهات ذات العلاقة.
ويعد المرجع المكاني الوطني نظامًا مرجعياً مكانياً يستخدم في جميع تطبيقات تحديد المواقع وكذلك يتم بناء المنتجات الجيومكانية استنادا إليه، ويسهم في توحيد معايير إنتاج البيانات الجيومكانية والجهود الوطنية المبذولة بين مختلف القطاعات في المملكة، كما يوفر التكامل بين البيانات الجيومكانية المختلفة وتوافق الأنشطة المساحية والخرائط للمملكة.
وتسعى الهيئة من خلال هذا التعميم إلى التأكيد على المختصين في قطاع المساحة والمعلومات الجيومكانية إلى أهمية استخدام المرجع المكاني الوطني (SANSRS) في جميع الأعمال المساحية بجميع أنواعها والبيانات الجيومكانية، وذلك لتحقيق التكامل بين المنتجات المساحية والبيانات الجيومكانية مما يزيد من جودة المنتج ويتفادى الأخطاء ويسهل الاستخدام.
ولمزيد من المعلومات يمكن للمختصين الاطلاع على موقع الهيئة العامة للمساحة والمعلومات الجيومكانية ( www.gcs.gov.sa ) أو التواصل مع الهيئة من خلال البريد الإلكتروني ( [email protected] ) .

روابط ذات صلة

وزارة الثقافة تفتح باب التسجيل في المرحلة الثالثة من برنامج “حاضنة الأزياء”

وزارة الثقافة تفتح باب التسجيل في المرحلة الثالثة من برنامج “حاضنة الأزياء”
الإمارات تدين وتستنكر محاولات المليشيات الحوثية استهداف المملكة بطائرات مفخخة

الإمارات تدين وتستنكر محاولات المليشيات الحوثية استهداف المملكة بطائرات مفخخة
الدكتور العثيمين بمناسبة اليوم العالمي للمرأة: قضايا المرأة وتمكينها من الأولويات

الدكتور العثيمين بمناسبة اليوم العالمي للمرأة: قضايا المرأة وتمكينها من الأولويات

التعليقات (٠) اضف تعليق

اضف تعليق

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه. الحقول المطلوبه عليها علامة *

You may use these HTML tags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

*