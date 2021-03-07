أمانة الاحساء تُكثّف الخطط الرقابية لمنشات الصحة العامة وانشطة الترفيه

الاحساء- المناطق

تزامناً مع قرار عودة تقديم خدمات الطلبات الداخلية في ” المطاعم والمقاهي ” ومافي حكمها ، اعتباراً من امس الاحد 7 مارس 2021م ، وكذلك السماح بالانشطة والفعاليات الترفيهية ودور السينما وفق الإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية ضد فايروس كورونا المستجد ، تُكثّف أمانة الاحساء ببلدياتها الفرعية واداراتها المختصة جهودها لتعزيز خطط المتابعة الرقابية لمنشأت وانشطة الصحة العامة ومنافذ تحضير وتقديم الأطعمة ومراكز ومواقع أنشطة الترفيه ودور السينما ، وأفاد المتحدث الرسمي للامانة خالد بن محمد بووشل انه سيتم تطبيق الجزاءات بحق المخالفين استناداً للأنظمة واللوائح ، مؤكداً على مواصلة تنفيذ الخطط الرقابية الشاملة لمنشآت الصحة العامة ومراكز النفع العام والتأكيد على تلك المنشآت بالالتزام بتطبيق التدابير الاحترازية والتقيد بالبروتوكولات الوقائية لمواجهة فايروس كورونا تعزيزاً لدور القطاع البلدي وتحقيقاً للسلامة المجتمعية ، بالتزامن مع تكامل جهود القطاعات المعنية بمتابعة مستجدات الوضع الصحي لـ (COVID19) ، حيث انه وبتعاون الجميع وحرصهم وامتثالهم بالتقيد بالإجراءات الاحترازية سيُسهم ذلك بتوفيق الله في سلامة المجتمع وتجاوز الجائحة.