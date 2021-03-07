9000 مستفيد من برامج أسبوع الموهبة في تعليم الشرقية

الدمام - المناطق

اختتمت الإدارة العامة للتعليم بالمنطقة الشرقية برامج وفعاليات ” أسبوع الموهبة لعام 1442 هـ “،أول أمس الخميس .بعد أن نفذت 206 برنامجا خلال الأسبوع الماضي خُصصت لنحو 9 الالاف مستفيداً في كافة مدارس المنطقة الشرقية .

وقال مدير إدارة الإعلام والاتصال المتحدث الرسمي لتعليم الشرقية ، سعيد الباحص ،أن البرامج والفعاليات شملت 61 محاضرة علمية و7 ندوات بالإضافة إلى ورش العمل التي تجاوزت 36 ورشة واجريت 23 مسابقة علمية واستعرضت الفعاليات نحو 22 عرضاً لتجارب لمنجزات ومواهب طلاب وطالبات المنطقة الشرقية .

وأوضح الباحص أن عدد المدارس المشاركة في هذة الفعاليات بلغ 50 مدرسة بالإضافة إلى مركز الموهوبين .منوهاً أن إدارة التعليم تسعى لنشر ثقافة اكتشاف المواهب ورعايتها بالتدخل المبكر بأفضل الطرق والممارسات العالمية بالتزامن مع برامج تأهيل منسوبيها من المعلمين والمعلمات المختصين بالمواهب بالدورات المتخصصة والمتقدمة في تلك المجالات للإسهام في رفع مستوى المواهب كماً ونوعاً كأحد المستهدفات الوطنية .

وتابع الباحص ، أن فعاليات أسبوع الموهبة لم تغفل عن رفع مستوى التعاون بين اسرة الموهوب والمدرس لبناء جسور الشراكة دعماً لإيجاد بيئة حاضنة ومحفزة تسهم في استنبات الموهبة لدى النشء ،مؤكداً أن المتغيرات الحالية تتطلب التعاون التم لدعم المواهب السعودية التي اثبتت كفاءتها وقدراتها للاستجابة لمتغيرات التطور العلمي الحالي والتحول الرقمي .

وأعد الباحص ،مشاريع الوزارة المخصصة للنشء تأتي ضمن توجهاتها الاستشرافية للمستقبل مراعاةً للثورات الصناعية والعملية والتكلونجية المقبلة .منوهاً أن تلك التوجهات تأتي في سياق رؤية المملكة 2030 لتعظيم مكانة المملكة بمقدراتها الوطنية الشابة عبر تعزيز المواهب والإبتكار والاختراعات .

وأوضح ، أن الاهتمام الدائم والدعم الكبير صاحب السمو الملكي الامير سعود بن نايف أمير المنطقة الشرقية وسمو نائبه صاحب السمو الملكي الامير أحمد بن فهد بن سلمان ساهم في تحقيق طلاب وطالبات المنطقة الشرقية المراكز الاولى والمتقدمة في المسابقات المحلية والإقليمية والدولية مما جعل للمنطقة الشرقية الريادة العلمية بالإبتكارات والاختراعات والمواهب .