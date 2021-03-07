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أمير نجران يُسلّم عدداً من المستفيدين وحداتهم السكنية

أمير نجران يُسلّم عدداً من المستفيدين وحداتهم السكنية
http://almnatiq.net/?p=958240
المناطق - واس

سلّم صاحب السمو الأمير جلوي بن عبدالعزيز بن مساعد أمير منطقة نجران بالإمارة اليوم، عدداً من المستفيدين , مفاتيح وحداتهم السكنية الخاصة، بالتعاون مع جمعية رعاية مرضى السرطان، بحضور مدير شؤون الإسكان بالمنطقة المهندس مانع الصقور.

وأكد سموه حرص القيادة الرشيدة على تلبية وتوفير السكن لكل من يحتاج إليه من أبناء المملكة، مقدراً جهود وزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان على ما يُقدّم في جوانب الإسكان , مباركاً للمستفيدين حصولهم على هذه المساكن.
ويأتي تسليم هذه الوحدات استمراراً للدعم وتوفير السكن المناسب الذي تحرص القيادة الرشيدة على توفيره لكل مستفيد من خدمات الإسكان التنموي.

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