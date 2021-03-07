أمير الحدود الشمالية يستقبل مدير شركة الاتصالات بالمنطقة

المناطق - واس

استقبل صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن خالد بن سلطان بن عبدالعزيز أمير منطقة الحدود الشمالية بمكتبه اليوم، مدير شركة الاتصالات السعودية بالمنطقة فايز البديوي.



واستعرض سموه خلال اللقاء، المشروعات القائمة والجاري تنفيذها في المنطقة ومحافظاتها، والمزمع تنفيذها لاحقًا.



كما اطلع على عرض عن مشروعات شبكات الجيل الخامس بالمنطقة, التي تنتهجها الشركة وفق رؤية المملكة 2030، موضحةً فيها عدد الأبراج التي سيتم تشغيلها بالمنطقة بعد اعتماد المرحلة الثانية في كل من مدينة عرعر ومحافظتي رفحاء وطريف.



وشدد سموه على أهمية توفير خدمات الإنترنت السريع لتلبية الاحتياجات في مدن ومحافظات وقرى المنطقة كافة بالجودة التي تمكنهم من استخدامات التقنيات والتطبيقات للعمل والدراسة والتعلُم المستمر والمتاجرة عن بعُد، مشيدًا بنجاحات شركات الاتصالات الوطنية في ظل الدعم اللامحدود الذي تقدمه حكومه خادم الحرمين الشريفين – حفظه الله- وفق توجهات وبرامج ومبادرات رؤية ٢٠٣٠ التي يقودها سمو ولي العهد -أيده الله- .