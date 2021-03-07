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تجمع الرياض الصحي الأول يقدم لقاح كورونا للمستفيدين في منازلهم

تجمع الرياض الصحي الأول يقدم لقاح كورونا للمستفيدين في منازلهم
http://almnatiq.net/?p=958250
المناطق - الرياض

تواصل الرعاية المنزلية في تجمع الرياض الصحي الأول تقديم خدمة تطعيم المرضى المُسجّلين في برنامج الرعاية الصحية المنزلية بلقاح كورونا (كوفيد-19).

وبين التجمع الأول أن التطعيم الذي تقوم بتنفيذه إدارة الرعاية الصحية المنزلية في تجمع الرياض الصحي الأول يحظى بدعم من وزارة الصحة.

وأوضح أن التطعيم لا يقتصر على مرضى الرعاية الصحية المنزلية من البالغين، بل يستهدف أيضًا الأشخاص البالغين الذين يشتركون في الإقامة مع هؤلاء المرضى بشرط توفر كافة الاشتراطات لحصولهم على اللقاح وذلك حماية لأنفسهم ومن حولهم.

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