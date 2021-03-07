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“الشؤون الإسلامية” تغلق 4 مساجد في 3 مناطق بعد ثبوت 5 حالات إصابة بكورونا

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“الشؤون الإسلامية” تغلق 4 مساجد في 3 مناطق بعد ثبوت 5 حالات إصابة بكورونا

“الشؤون الإسلامية” تغلق 4 مساجد في 3 مناطق بعد ثبوت 5 حالات إصابة بكورونا
http://almnatiq.net/?p=958258
المناطق - الرياض

قررت وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد، اليوم، إغلاق أربعة مساجد مؤقتاً في ثلاث مناطق، بعد ثبوت 5 حالات إصابة بفيروس كورونا بين صفوف المصلين، ليصل مجموع ما تم إغلاقه خلال 28 يوماً 228 مسجداً تم فتح 218 منها بعد الانتهاء من التعقيم واكتمال الجاهزية، في إطار الحرص على سلامة مرتادي بيوت الله.

وأوضحت الوزارة في تقرير صادر، اليوم الأحد، أن المساجد المغلقة هي اثنان في منطقة مكة المكرمة تم رصد إصابة واحدة بكل مسجد، ومسجد واحد بمنطقتي القصيم والرياض، تم رصد إصابة واحدة بجميع المساجد المغلقة.

ولفتت إلى إعادة فتح 10 مساجد ثلاثة بمنطقة الرياض، ومسجدين بمنطقة القصيم، ومسجدين بمنطقة المدينة المنورة، ومسجدين بمنطقة الحدود الشمالية ومسجد بمنطقة عسير، وذلك بعد اكتمال كل الإجراءات الاحترازية من التعقيم والصيانة.

وأكدت في ختام بيانها اليومي على المصلين ومنسوبي المساجد بضرورة الالتزام بالتعليمات الخاصة بالإجراءات الاحترازية في المساجد؛ ومنها لبس الكمامة، وإحضار السجادة، وتحقيق التباعد الجسدي لسلامة وصحة مرتادي بيوت الله.

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