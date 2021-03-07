أمير مكة يدشن مشروع “وصل” للربط الإلكتروني بين الجهات الحكومية

المناطق - مكة المكرمة

رفع صاحب السمو الملكي الأمير خالد الفيصل مستشار خادم الحرمين الشريفين أمير منطقة مكة المكرمة ، شكره وتقديره لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ، ‏ولصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز ‏ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع – حفظهما الله -، على الدعم اللامحدود الذي تحظى به المنطقة خصوصاً في جانب التحوّل الرقمي، كما قدّم شكره لصاحب السمو الملكي الأمير عبدالعزيز بن سعود بن نايف وزير الداخلية نظير دعمه ومتابعته للمضي قدماً في الشأن التقني.



جاء ذلك خلال تدشين سمو أمير منطقة مكة المكرمة بحضور نائبه صاحب السمو الملكي الأمير بدر بن سلطان بن عبدالعزيز ، في الإمارة بجدة، مشروع الربط الإلكتروني بين الجهات الحكومية في المنطقة “وصل” والذي يعد الأول من نوعه على مستوى المملكة إحدى المبادرات الريادية لملتقى مكة الثقافي تحت شعار كيف نكون قدوة في العالم الرقمي.



وأكد الأمير خالد الفيصل أن دور الإمارة هو خدمة المواطن والمقيم في المنطقة، مبيناً أن الإمارة بدأت منذ 5 أعوام في مشروع ثقافي سنوي يحمل عنوان ” كيف نكون قدوة” يتم تغيير موضوعه كل عام، ويحمل في هذا العام شعار ” كيف نكون قدوة في العالم الرقمي”.



وأشار إلى أن إمارة منطقة مكة المكرمة قطعت شوطاً كبيراً في التحوّل الرقمي والتواصل مع الجهات الحكومية في المنطقة، مهنئاً كافة الشركاء على ما تحقق من إنجازات في هذا الجانب.



وأعلن سمو أمير منطقة مكة المكرمة أن موضوع الملتقى ” كيف نكون قدوة في العالم الرقمي “، سيستمر في الدورة المقبلة للملتقى، ويأتي ذلك في خطوة لمواصلة التحوّل بين كافة الجهات الحكومية والأهلية وأن يكون للإنسان السعودي في منطقة مكة دوره الفاعل في الإسهام في تحقيق الارتقاء بالمنطقة وأن يصل بها إلى المستوى العالمي في هذا الشأن.



وشهد أمير منطقة مكة المكرمة وسمو نائبه الأمير بدر بن سلطان، توقيع اتفاقية تعاون بين شركة باب رزق جميل ويمثلها المدير التنفيذي عبدالرحمن الفهيد ،وملتقى مكة الثقافي ويمثله المشرف العام على الملتقى سلطان الدوسري ، والتي تنص على تقديم حلول تمويلية لرواد الأعمال من أصحاب المشاريع والأفكار الريادية لملتقى مكة الثقافي بهدف تشجيع المبتكرين في الجوانب التقنية.



وخلال الحفل تم عرض فيلم عن مشروع الربط الإلكتروني الذي تشرف عليه إمارة المنطقة ويشارك في تنفيذه جامعة جدة بالشراكة مع عددٍ من الوزارات والهيئات والشركات، والذي يخدم أكثر من 100 جهة حكومية في جميع محافظات منطقة مكة المكرمة، ويسعى إلى تحقيق تطلعات القيادة وأهداف رؤية المملكة 2030 لبناء مجتمع رقمي، وتقديم خدمات نوعية للمواطن والمقيم والزائر، وتحويل منطقة مكة المكرمة إلى منطقة ذكية، كما يرمي إلى تجويد العمل واختصار الوقت وتوفير الجهد بما يُسهّل على المراجعين، وتطوير بيئة العمل وجعلها أكثر أماناً، بالإضافة إلى سرعة إنجاز المعاملات، ورصد وتحليل البيانات لدعم اتخاذ القرار عبر سهولة تبادل المعلومات بين الجهات.



ويُسهم الربط الإلكتروني بين الجهات الحكومية في منطقة مكة المكرمة في تحقيق الاستثمار في الفكر وتغيير السلوك الرقمي بين الجهات الحكومية لتصبح جميع التعاملات ذكية بما يُحدث تحولاً جذرياً في طريقة العمل، وتسهيل خدمات المواطنين والمقيمين من خلال وضع أفضل الممارسات للربط الرقمي بينها لضمان استدامة الخدمات المقدمة، وفي سبيل تنفيذ هذا المشروع تم تطوير منصة إلكترونية للربط بين الجهات الحكومية بالمنطقة، وبناء شاشات تحكم ذكية للربط بين الجهات تُسهم في دعم اتخاذ القرار، بالإضافة لإنشاء منصة الاستعلام الموحد والتي تُمكّن من الاستفسار عن جميع المعاملات الواردة من وإلى القطاعات.